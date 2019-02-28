《RDR2 碧血狂殺2》線上模式公測版大型更新推出

《Red Dead》線上模式公測版推出了第一批的大型更新內容，包括新遊戲內容、武器與衣物、其他平衡項目與許多因應社群玩家要求推出的改良項目。

新遊戲內容

完成每日挑戰可獲得金塊與經驗值，這一系列新挑戰目標包含剝取動物皮、尋寶、打贏血戰以及更多內容，可說是應有盡有。開啟玩家選單，即可查看每天更新的七項每日挑戰；完成每一項挑戰都可以獲得金塊與經驗值，而完成全部七項挑戰則可以獲得額外獎勵。

從下週開始，玩家們將在「愚者爭金」這個全新的浪跡模式活動中，與敵對隊伍及武裝隊競爭，奪得具有防護效果的黃金甲控制權。擊倒目前穿著黃金甲的玩家可獲得黃金甲與分數，接著您可以穿上護甲扭轉局勢，盡情擊殺所有對手。

《Red Dead》線上模式公測版將在每週推出全新的遊戲模式。在「目標競速」中與其他玩家賽馬競速、靠著速度與準確度擊倒目標，好好考驗一番您身為攔路強盜的本事吧。熟練使用弓箭可以為您帶來優勢，儘量把握沿途可以拾取的物品來獲得武器及補充馬匹體力，並善用有限的子彈除掉目標或攻擊您的競爭對手。

在新的「釣魚挑戰」中與好友及勁敵競爭。加入挑戰後就能得到釣魚裝備及魚餌，接著前往水邊開始放線釣大魚囉。想讓魚兒輕鬆上鉤，別忘了使用鷹眼挑選魚群聚集的地點。請記得，捕捉到的漁獲總重量最重即可獲得勝利；無論是釣到多條小魚，或是一條大魚都可以，所以請好好努力，多釣一點魚。

以下模式也即將推出：三種新的對決模式，玩家和隊伍要使出全力搶奪與運送袋子、從對方手中偷走戰利品同時保住性命。敬請繼續關注關於「灰飛煙滅」、「戰利之財」和「搶奪劫掠」的詳細介紹。隨著這些新模式的到來，相對應的精選系列賽光點也登場了；透過精選系列賽標示牌或快速加入選單，即可遊玩最新的遊戲模式。



新武器

今天甫推出的稀有的霰彈槍可說是威力強大的雙管長型武器，褪色黃銅槍身之上還配有精美雕飾刻紋。可別錯過即將推出的埃文斯連發步槍，這款彈匣容量極大的高級步槍在中遠射程擁有毀滅性的殺傷力。兩款武器均可透過惠勒和羅森公司目錄和當地槍匠工坊購得。



新衣物

購買各式新服裝、靴子、大衣、手套、帽子、背心以及更多服飾品項，好好犒賞自己吧。除了所有新衣物可供您選購之外，也請留意商店和目錄中，每週不定期出現的限時物品。



新表情動作

使用一系列全新表情動作，包括各種新反應、問候和挑釁，向大家盡情表現自我吧。就像所有表情動作一樣，點按一次可以做出標準表情動作，雙擊則可以做出更為誇張的動作表現。您可以在惠勒和羅森公司目錄查看新的表情動作，並透過表情動作轉盤管理選單將表情動作加入轉盤中。



遊戲世界強化

更新的玩家雷達和可見度：我們縮減了玩家光點在遠距離的可見度，所以現在其他玩家只有在您很接近時才會看到您的位置，減少攻擊性強的玩家在地圖遠處鎖定您的可能性。這也將語音聊天的對象限制在鄰近玩家，而排除了位於地圖遠處的玩家。攻擊性太強的玩家的位置會以逐漸變深的圓點標示在地圖上。如果您的遊戲方式充滿敵意，您在地圖上的位置（以及您武裝隊成員的位置）會變暗，而且其他玩家可以在較遠的地方就看到您的位置。



較易觸發的和談與血戰功能：想將與其他玩家的爭端升級為計時制的小型死鬥變得較易觸發了，只要一名成員被殺死一次即可針對對手和其所屬的武裝隊發動血戰。與此相對的，和談系統也有類似的更新，也能較快地於一名成員被殺死一次後發起休戰。



強化執法與懸賞系統：如果您惹上夠多麻煩，背負了高額懸賞金，NPC 賞金獵人隊伍齊心出動捉拿您的機會也會增加。身上背負的懸賞金額越高，追擊者就越是鍥而不捨……所以請小心了！

我們每週在遊戲加入新功能的同時，請各位繼續提供意見給我們。除了新內容，也請繼續關注每週上線的新獎勵，像是本週的補給包就對您完成每日挑戰，以及橫跨五州完成其他冒險有所助益。在 3 月 5 日（週二）前登入 Red Dead 線上模式公測版，即可在營地收存箱或郵政局領取以下免費物品：

‧強力蛇油 x 2

‧強力苦藥酒 x 2

‧強力神奇補藥 x 2

‧馬用復甦劑 x 2

‧強力馬用興奮劑 x 2

‧淬毒箭 x 8

‧爆裂獨頭彈 x 10

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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