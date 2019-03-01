《絲路 Silkroad Online Mobile Game》全球CBT測試開始

韓國 Joymax 預定於 2019 年上半年在全球手機市場陸續推出，以人氣線上遊戲《絲路》IP 為題材的手機版新作《絲路 Silkroad Online Mobile Game》，宣佈自即日起正式展開全球 CBT 刪檔測試讓玩家們搶先體驗。

《SilkRoad 絲路 Online》為 Joymax 所開發，並於 2005 年起陸續在韓國、中國、台灣、日本等全球 200 餘國．地區推出營運的人氣線上遊戲，遊戲以西元七至九世紀從中國貫通到中東、亞洲、歐洲等地區的熱門交易路線「絲路」作為主題，除了收錄中國唐朝、西方羅馬帝國等歐亞文明登場之外，玩家們還可以從商人、盜賊、保鑣等各種職業進行選擇，享受高自由度人物養成與不同職業定位不同的遊戲樂趣體驗。

至於《絲路 Silkroad Online Mobile Game》，則是 Joymax 於 2016 年 10 月授權中國 U1 Game Digital Entertainment（Beijing，遊藝春秋網絡科技）開發的系列手機新作，遊戲除了保留線上版領土拓張與角色養成、爽快打擊感等豐富內容之外，還將會針對手機版加入新的要素，讓玩家們可以透過各種職業的選擇、玩家間的交易系統、各種公會戰與玩家協力社群互動、各種技能／寵物／流行裝扮／載具等豐富內容組合，重新體驗這款人氣 MMORPG 在手機上不同以往的全新遊戲魅力！

而在官方自即日起展開的全球 CBT 刪檔測試方面，測試時間即日起至 3 月 5 日為止，至於測試對象，目前將會先以埃及／土耳其等地區的玩家為對象，官方將會以伺服器的穩定性、遊戲的平衡性與整體遊戲內容作為測試項目，藉此提高遊戲完成度，並於今年上半年在全球手機市場陸續推出與玩家們見面，讓玩家們可以在手機上再度重返絲路，展開屬於自己的冒險生涯！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO