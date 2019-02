《死亡細胞》大型DLC更新「Rise of the Giant」將於春季免費推出

相信不少玩家都聽過或玩過《死亡細胞(暫譯:Dead Cells)》吧?該款獨力遊戲為 Motion Twin 所打造,在 2017 年於 Steam 平台展開付費測試後便靠著 Roguelike 結合惡魔城的玩法風格而獲得了好評,成了當年的熱門動作 RPG 作品之一。

經歷了近一年的時間後,《死亡細胞》便於 2018 年 8 月 7 號正式推出,在 PC、PS4、Xbox One 以及 Nintendo Switch 平台同步推出,後續也推出了關卡編輯器讓玩家自行打造理想的關卡,也加入了不少新的挑戰要素,持續獲得玩家的好評。

在各平台推出後,也持續的加入各種新要素擴增遊戲體驗。(gamebase)

雖然遊戲整體看來已算是相當完善的作品,但開發團隊目前看來還並不打算停止更新,近期便推出了新的公告,表示《死亡細胞》的下一波大型免費 DLC「Rise of the Giant」在經歷了 9 個月的開發時間後,終於到達了最終階段。

《死亡細胞》的下一波大型免費 DLC「Rise of the Giant」即將登場?(gamebase)

開發團隊表示「Rise of the Giant」將會為《死亡細胞》帶來更具深度的體驗,除了加入更換角色造形外觀的功能外,也加入了不少新關卡、技能、武器、陷阱、小怪以及 Boss 等內容供玩家挑戰。但為了確保 DLC 的品質,「Rise of the Giant」會先進入 Beta 測試階段來確保平衡和遊戲運行穩定度等要素。

「Rise of the Giant」目前已預計會在今年春季正式上線,而開發團隊也會在 3 月參加 PAX East 並擺設是玩攤位讓現場玩家體驗 DLC 內容。玩家若也想協助官方測試新內容得完整性,也可前往官方公告查看參與方式。

