《絕地求生》PUBG MASTER LEAGUE 全新賽季正式開放報名

《絕地求生》 日前宣布，2019 台港澳區官方聯賽 PML（PUBG MASTER LEAGUE，以下簡稱 PML）即日起開放各路吃雞好手報名。報名參賽的隊伍將和台灣、香港、澳門的各路高手展開激戰，爭奪吃雞之王的稱號。表現優異的台港澳賽區戰隊將代表出征 PUBG 全球賽事！

PUBG 電競全面進化，今年 PUBG 將全球劃分為 9 個職業賽區：北美、歐洲、南韓、中國、日本、台港澳、東南亞、拉丁美洲以及大洋洲賽區。所有賽區將進行 3 個階段賽事 (Phase)，並使用 FPP 四人小隊模式、16 支隊伍對戰、計分系統以及遊戲設置等統一賽制，每階段賽事中間亦有與全球領導第三方平台/組織合作舉辦獨特的全球賽事。9 個賽區的頂尖隊伍將有機會代表各區出賽 PUBG全球賽事以及 11 月份的 PUBG 世界盃總決賽。

本次PML第一階段賽事（Phase 1）即將在三月份開打，各位生存者們千萬不要錯過 2019 首次台港澳區官方聯賽，趕緊揪團一起出生入死的夥伴報名參戰PML。賽事共分為公開賽、例行賽以及總決賽三個階段，本次公開賽開放 64 隊報名，取 12 支隊伍晉級例行賽，與上季聯賽（MPL S2） 總決賽排名前 12 支隊伍進行小組循環賽，最終取 16 支隊伍晉級線下總決賽一決雌雄。

PML 第一階段賽事（Phase 1）總獎金為 200 萬元新台幣，優勝隊伍將代表台港澳賽區出征四月份 PUBG 全球賽事，請持續關注PML官方網站，未來將持續發佈更多 PUBG 電競相關訊息，2019 年一起大吉大利、今晚吃雞！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO