【龍珠】《Dragon Ball Fighter Z》一番賞3月底發售

龍珠《Dragon Ball Fighter Z》為主題的一番賞即將登場，在其中無論是話題還是人氣都沸騰的原創角色「人造人 21 號（變身版）」模型化。

以遊戲《龍珠 Fighters》（Dragon Ball Fighter Z）為主題的一番賞即將登場，在其中無論是話題還是人氣都沸騰的原創角色「人造人 21 號（變身版）」模型化，其他還有充滿《龍珠 Fighters》魅力的商品等大家帶回家。

「一番賞 七龍珠 THE ANDROID BATTLE with 七龍珠 Fighters」中最引人注目的就是特別賞、A、B、C賞以及雙重機會賞的五尊大型景品了，以「人造人 21 號（變身版）」為首，還有人造人 18 號、超級賽亞人孫悟空、人造人 17 號，而最後一抽賞則是準備了「人造人 21 號（變身版‧善）」不同的姿態。

+ 4 + 3 + 2

這次一番賞中其他的獎品還有柔軟又好用的運動毛巾、有著鮮豔圖案的隨手水杯、表面經過特殊加工的資料夾等，都是喜歡《七龍珠》系列的粉絲們會忍不住想要入手的精品。這款一番賞將在 3 月 29 日正式發售，對其中品項有興趣的朋友可以去試試手氣了。

（一番賞之抽籤發售形式觸犯香港法例，本文僅供參考，如讀者到日本旅行時可留意一下，抽一些當手信都好。）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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