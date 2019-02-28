【Anthem冒險聖歌】刷裝機制大改良　lv30不再出低階白綠裝

遊戲動漫
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Anthem的ENDGAME Content不如預期，因為「刷機」並未為玩家帶來很大成功感，其原因在於稀有裝備的Inscription（附加能力）太過亂數，而且要用鍛造系統做武器亦花費太多。近日Anthem開發團隊就公布一堆修正改善，對症下藥：

Bioware的Lead Producer Ben於Reddit上率先發《Anthem 冒險聖歌》表更新內容，表示收到玩家意見並對刷裝機制及鍛造系統進行改良。更新後，新掉落裝備的Inscription將會對應本身武器或是對標槍機甲有利，例如不會在一把步槍上出現Inscription是「加手槍傷害」的情況。

《Anthem 冒險聖歌》即將推令遊戲更順暢的大更新。

而當玩家達到lv30時，更將不再刷出白色（uncommon）及綠色（common）的裝備，直接提升所有掉落物的稀有度。而鍛造Masterwork裝備方面，亦由原本25個Masterwork Embers的素材需求減少至15個。

武器下方的Inscription將會比較合理

以上的更改相信可令玩家在Endgame刷裝能有更大的成功感及意義，此更新計劃時間為美國時間的2月28日至3月1日，本文出街時應該已經更新。

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