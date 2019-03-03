【POKÉMON神探Pikachu】「死侍」自爆為演活比卡超原來好大犠牲

一個演員能用多少種方式來演不是人類的生物？隨著《名偵探皮卡丘》（POKÉMON 神探Pikachu）預告的上線，官方也釋出飾演偵探皮卡丘（比卡超）的萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds），他在詮釋皮卡丘背後下了多少努力的訪談影片。

曾演《死侍》（Deadpool）嘅賴恩雷諾士今次為演好比卡超，情願放棄家庭？（按圖瀏覽抵死訪問精華）↓↓↓

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雖然他很真誠的訴說自己因為接到皮卡丘這個角色，原本要去學校接女兒最後反倒放了他女兒鴿子，只因為「皮卡丘沒有老婆」？！喔好吧，這就是他與眾不同的思考方式。

畢竟人不是動物，也沒有VR精靈寶可夢模擬器，萊恩雷諾斯盡可能的以他能做到的方式，模擬皮卡丘的視線，甚至節食減肥想與皮卡丘一樣重……據維基百科資料記載，皮卡丘體重六公斤。

《名偵探皮卡丘》將於今年5月9日在台上映（預計香港亦將於5月9日上映），萊恩雷諾斯精湛的演技將會帶給大家怎樣的震撼，到時候進戲院看分明吧！

先睹為快！按圖看看《POKÉMON神探Pikachu》預告畫面↓↓↓

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Ryan Reynolds訪談影片：

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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