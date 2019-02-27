【POKÉMON神探Pikachu】第2版預告曝光　火伊貝、超夢夢現身

5月上映的真人版《寵物小精靈》電影《POKÉMON神探Pikachu》，昨日（26日）公開了最新宣傳海報和第2波預告片，除了有「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）為比卡超配音外，超真實立體版大舌頭都嚇人一跳，更有網民直言唔啱小朋友睇，今次預告片都完全無令人失望！

比卡超是識講說話又失憶兼咖啡上癮的寵物小精靈。（影片截圖）

早前因為大舌頭太真實，被指會嚇親小朋友。（影片截圖）

在今次的預告中，有更多的小精靈曝光，包括火伊貝、超夢夢等等，令粉絲相當興奮，直言一定要入場睇！《POKÉMON神探Pikachu》講述失憶的比卡超撞上了主演《侏羅紀世界：迷失國度》Justice Smith，兩人合力找出Justice Smith失蹤的父親。最搞笑的是別人聽到比卡超發出「比卡、比卡」的可愛聲音，而Justice Smith卻是聽到賴恩雷諾士的大叔聲音，十分出奇比卡超竟然會說人話。

萬眾期待的火伊貝終於登場。（影片截圖）

當然少不了反派超夢夢！（影片截圖）

火伊貝的登場雖未有完全實體化，反觀超夢夢就做有好自己的反派角色，出場就炸爆大型比卡超充氣球，而比卡超就經常性扮可愛，見到噴火龍使不出「十萬伏特」絕招時，就「瀨地硬」扮可愛「比卡、比卡」咁叫，令粉絲們又愛又笑！加上吸盤小丑繼續滑稽搞笑，相信在戲中會帶不少歡樂給粉絲，各位小精靈訓練員等多3個月就可以正式睇戲喇！

比卡超扮死，十分可愛的叫「比卡、比卡」。（影片截圖）

超夢夢火燒比卡超。（影片截圖）

吸盤小丑大放笑彈。（影片截圖）

《POKÉMON神探Pikachu》最新海報。（網上圖片）

+ 20 + 19 + 18

《POKÉMON神探Pikachu》第2波預告片