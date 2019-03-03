大人氣MMORPG《黑色陰謀》推出手遊版本　現已開放事前登錄

韓國 ESTgames 預定於 2019 年在韓國手機平台推出，之後也預定在全球手機市場陸續上架，以人氣線上 MMORPG《Cabal 黑色陰謀》IP 為題材的手機新作《Cabal Mobile》，宣佈將於 3 月在韓國展開 CBT 刪檔測試，並自 2 月 27 日即日起開放本作 CBT 刪檔測試事前登錄讓玩家們申請預約。

《Cabal 黑色陰謀》自 2005 年推出以來，就以充滿魄力的「Hack and Slash」砍殺動作戰鬥演出與華麗的視覺畫面等豐富內容而備受好評，除了韓國外，在日本、中國、台灣、東南亞、北美等各地 60 餘國營運都屢創佳績，全球玩家用戶總計超過 3,000 萬以上。至於這次的手機移植版《Cabal Mobile》，則是以線上版內容為題材，並配合手機環境進行介面與操作優化，讓玩家們可以在手機上再度回味線上版豐富內容的手機 MMORPG。



在這次的手機版中，除了保留之前線上版爽快刺激的 Combo 動作招式與對戰模式玩法外，還加入了大規模的迷宮副本等豐富遊戲體驗，加上讓玩家們在手機上也能輕鬆遊玩的「自動任務（如自動任務導路等）」系統等便利要素，讓不管是玩過線上版的老玩家還是只熟悉手機遊戲的新玩家們，都可以更加容易融入享受本作豐富的遊戲內容體驗。



附帶一提，目前在本作預定 3 月展開的 CBT 刪檔測試方面，測試時間預定從 3 月 13 日起為期共五天，本次 CBT 測試將會先開放 Android 用戶來進行遊戲體驗，官方也將會在測試期間提供包括成長道具或鑽石等豐富道具讓玩家們加速遊戲體驗，喜歡線上版的玩家們可別錯過這次難得搶先體驗的機會。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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