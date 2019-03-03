《The Division 2 全境封鎖2》公測版開放免費下載　全新主線任務

Ubisoft《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》（The Division 2）公開Beta測試將從今日（1日）至3月4日期間於Xbox One（包含Xbox One X）、PS4和Windows PC平台舉行。所有玩家都可以透過各平台下載遊戲主程式免費體驗。

《全境封鎖 2》時空設定在致命病毒席捲紐約市七個月後的《全境封鎖 2》將帶玩家前進一片斷垣殘壁的華盛頓特區。世界岌岌可危，且人類面臨了史上最大的危機。在敵對派系爭奪城市控制權的情況下，身為經驗豐富國土戰略局特工的玩家，成了阻止人類社會徹底崩解的最後希望。如果華盛頓特區毀了，美國將應聲而倒。

Ubisoft 今日公開《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》第一年度計劃預告片，揭露在上市後將帶來全年的免費章節式追加內容，包含三個章節的故事劇情任務、全新地圖區域以及全新遊戲模式。

Beta 公開測試活動將在台灣時間3月1日下午5點起正式展開、持續開放至5日下午5點，玩家不需擁有任何測試資格或邀請，可直接透過Uplay PC、PlayStation Store與Xbox Store下載遊玩。《全境封鎖 2》Beta公開測試將提供先前 VIP 菁英封閉測試內容外、額外的全新主線任務。在白宮建立好行動基地後，特工們便能勇闖斷垣殘壁的華盛頓特區、解鎖新技能與能力，並且一探究竟提供以下內容的開放世界東側部份。

• 「故事」、「普通」或「困難」模式下提供的三個主線任務 • 開放世界裡的五個支線任務和其他活動 • 在三個新暗區之一裡體驗獨特 PvPvE 遊戲內容 • 體驗「衝突戰」模式之一「遭遇戰」帶來的 PvP 組織戰 • 體驗遊戲終局其中兩個特化職業武器與技能

同時，凡是參與本次 Beta 公開測試並完成特定任務內容的玩家，也將可在正式版遊戲推出時透過 Ubisoft Club 獲得包含愛國武器塗裝、國會山莊臂章、補給箱背包掛飾、國會山莊背包掛飾等遊戲內解鎖物件。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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