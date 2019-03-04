育成、競速、經營！韓國手遊《DownHill Masters》已登陸Android

韓國 THEM Corporation 自家研發的經營養成競速遊戲《DownHill Masters》，宣布自 2 月 27 日起在 Google Play 推出與玩家們見面。

《DownHill Masters》為一款網羅包括會計師、設計者等各種不同職業分野的角色們登場讓玩家們來進行收集培育，並在使用這些充滿個性的角色在各式各樣關卡賽道上進行競速的經營競速遊戲。在遊戲中，除了會將這些職業角色平常工作的模樣忠實反映在遊戲內登場，讓玩家們可以透過職場的工作來培育他們的體力等各種能力數值，享受不一樣的角色養成樂趣之外，競速也是遊戲的一大特色所在。

在遊戲裡，不但將會收錄以美麗的希臘聖托里尼島作為背景舞台的「Extreme Racing」極限競速模式登場，讓玩家們與這些充滿個性的競爭對手們一起在包括屋頂、旅館室內等各種關卡舞台賽道上競速，體驗最刺激的競速狂飆樂趣之外，本作還將會提供多達十餘種以上的技能與騎術登場讓玩家們使用，搭配各種服裝零件的裝扮打扮，讓玩家們的角色更加充滿特色！



另外在本作的「World Grand Prix」世界冠軍杯模式中，還將會分成業餘／職業／冠軍等三個不同等級聯賽，讓玩家們可以藉此來進行總計 28 人共同參加的淘汰賽單挑對決，也讓遊戲的競爭樂趣更加豐富，帶給玩家們更多的歡樂體驗！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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