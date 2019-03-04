【3D MMORPG手遊】《AxE：背水一戰》評測　賺錢方法秘訣在於……

有人的地方就有利益紛爭，聯盟與帝國，你選擇的是哪一方呢？《AxE：背水一戰》為 MMORPG 玩法的行動遊戲，主打的是兩大陣營之間的對抗與戰鬥，搭配 3D 畫面、視角呈現給玩家，在進入遊戲前你必須選擇想要的陣營，兩個陣營有不同的職業可玩（創角前可更換陣營），無論你是為了職業還是為了理念，創角後的陣營對立是無法改變的情況。

遊戲一開始的目標當然是弄個好的首抽武器（運氣不夠好需要花上不少時間刷），如果目標只是先玩玩看之後再說就沒有差太多囉，刷個藍色武器也能開心遊戲。那麼不想花時間刷這個該怎麼做呢？當然就是到處刷各種素材來比你的裝備往上提升了，裝備也能花時間刷材料進階，如果只是休閒型態的玩家建議不用花太多時間去弄首抽的問題。

進展到一定境界後你就會發現你開始缺錢，那麼遊戲中賺錢該怎麼做呢？玩家可以把身上白色屬性的一般裝備拿去販賣給 NPC 商店，至於綠色算是小虧、藍色裝備就不建議販售了，該怎麼做抉擇還是看玩家自己，畢竟遊戲可以掛著自由戰鬥讓角色去刷裝，若是長期掛著刷裝就沒差很多。

裝備上的選擇，遊戲中提供多種不同的套裝，建議玩家在允許的情況下收集自己想要的套裝為主，套裝有額外的套裝效果，如果不知道要努力收集哪一套，不如就以自己喜歡的效果為目標吧。若覺得自己一直抽不到想要的裝備，不妨考慮投資技能點或特性被動技，投資技能點與特性被動技能讓自己的角色更加強大，也不會說一直卡在裝備無法提升而導致卡關、得花上大量時間刷資源的問題。

《AxE：背水一戰》主打的就是陣營 PVP 玩法，因此搞好一套裝備，打怪之外還要小心自己被人打死是很重要的事情，畢竟誰也不希望發生自己在野外打到一半被人弄死情況，除了裝備品階之外，也可以透過一些技能進行補足，但若想要整個角色強大起來，花時間刷資源絕對是不可缺少的步驟。除了陣營之外也有提供不少玩法給玩家體驗，較不方便的是，不是所有關卡都可以偷懶用自動戰鬥解決，遊戲時還是要熟悉一下職業戰鬥走位會比較容易過關。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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