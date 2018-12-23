電擊文庫：零境交錯 手遊 刀劍神域、灼眼夏娜、我妹 角色大亂鬥

【電擊文庫：零境交錯 手遊】集合《電擊文庫》角川及SEGA IP大亂鬥手遊《電擊文庫：零境交錯》（Crossing Void），日前終於正式於香港及台灣的iOS（Apple HK App Store）及Android（Google Play HK）平台上架，多部日本角川授權作品包括《刀劍神域》、《灼眼的夏娜》、《打工吧！魔王大人》等25部作品與SEGA《戰場女武神》多個角色，於同一時空交錯的二次元世界大亂鬥！

《電擊文庫：零境交錯》結集日本角川授權的25部 動漫 / 輕改 作品，及SEGA Games《戰場女武神》角色進行穿梭時空的二次元大亂鬥！

25部日本角川授權作品包括：

《刀劍神域》、《刀劍神域外傳 Gun Gale Online》、《加速世界》、《魔法禁書目錄》、《境界線上的地平線》、《噬血狂襲》、《灼眼的夏娜》、《黑色子彈》、《無頭騎士異聞錄》、《狼與香辛料》、《打工吧！魔王大人》、《魔法科高校的劣等生》、《從零開始的魔法書》、《奇諾之旅》、《櫻花莊的寵物女孩》、《龍與虎》、《重裝武器》、《幻影死神》、《撲殺天使朵庫蘿》、《我的妹妹哪有這麼可愛！》、《伊里野的天空、UFO的夏天》、《青春紀行》、《蘿球社》、《線上遊戲的老婆不可能是女生？》、《電波女與青春男》

下載電擊文庫：零境交錯iOS版

下載電擊文庫：零境交錯Android版

《電擊文庫：零境交錯》部分登場角色【點圖放大】

+ 6 + 5 + 4

《電擊文庫：零境交錯》手遊，以每隊3個主要角色組隊參戰，亦可選擇抽中的援護角色，即總共6人出擊，每次戰鬥會限定回合數，而玩家戰隊的出招亦有cost限制，要按實際情況選擇使用攻擊模式：普通攻擊、團體攻擊、個人技、拆招（對方使用大技時可破壞出招）、回復技等，並非坊間流行的自動Game無腦就過關。

連攜系統同作品最夾

《電擊文庫：零境交錯》中，角色與角色之間的連攜攻擊，會對敵人發出額外傷害，而個人攻擊之外更有破招、全隊攻擊，攻擊變化甚多，如抽中同作品角色更有特別效果，同類遊戲作品中《零境交錯》可以帶給玩家及角川作品fans們更貼近原作動漫的故事內容，玩起上來更容易投入！

援護攻擊圍剿夏娜！

抽角要努力打劇情

眾多手遊一開局都狂送首抽開局，但在《電擊文庫：零境交錯》中，玩家要努力打「劇情」，才能逐步獲得150石抽一次，而遊戲並非只要得到3星以上角色便天下無敵，反之抽中1、2星角色，配合連攜攻擊效果更大。

升級至Level 8才能獲得120石，未夠1抽