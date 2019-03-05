GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE MS-06S 紅彗星馬沙渣古

高達誕生40週年，將會推出《Gundam Origin》版MS-06S 紅彗星馬沙專用 渣古II 超合金figure，Katoki監修、8月現身！

【GFFMC MS-06S 紅彗星馬沙 渣古 Char's Zaku II】Gundam Fix Figuration Metal Compostie（簡稱GFFMC）系列屬Metal build前身，推出17年以來21款商品都是高達，並由機設家Katoki Hajime負責監修，在METAL BUILD系列未出現時，也曾紅極一時，近年推出的GFFMC Gundam Wing Zero EW，炒價甚至比EVA初號機更狂！

GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE 再版Origin高達，首次推出MS-06S 紅彗星渣古。最怕來個連動插畫boxart，到時又會忍不住1對購買。

GFFMC Origin版紅彗星渣古II

8月推出的安彥良和版高掛《Gundam Origin》MS-06S 馬沙專用紅彗星渣古II，將交由Katoki之手，重新配色、加上特別印花圖案，製成1/100 18cm高達完成品figure，刺釘膊甲、手腳關節、腳板都使用超合金用料。（8月推出／21,600日圓）

其實由大河原邦男重新為安彥良和先生漫畫版《Origin》設計的渣古II，經由BANDAI模型部之手已推出無數次模型，其實不必Katoki再監修些甚麼，已經很完美。

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Origin版高達 新印花版

而同期，BANDAI亦會翻出2015年發售的《Gundam Origin》RX-78-2 元祖高達，都會同步推出改良版，機身上的印花由Katoki重新設計，跟GFFMC紅彗星渣古II 成對。不過個人就覺得這版本相當畫蛇添足，原版簡簡單單，網上賣價也不貴，可以等跳樓貨。（7月推出／19,980日圓）

在2015年推出的Origin版高達GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE完成品，19年7月再出印花改良版。