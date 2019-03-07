高達0083 GP01 GP02 Robot魂 ver A.N.I.M.E 神還原河森動畫設定

【Robot魂 ver A.N.I.M.E 新作】《高達0083 星塵回憶》（Stardust Memory）是軍事派Gundam迷最愛作品，兩部早期主角機高達試作機 GP01、GP02，將以Robot魂 ver A.N.I.M.E 系列出完成品figure，體形和關節、特效件將完美重現河森正治原設定造型及劇中姿勢！所羅門啊 我回來了！

高達 Robot魂 ver A.N.I.M.E 系列一貫作風是機體線條跟足動畫，繼0079及0080兩個系列，終於到人氣作品《0083》！很多年輕玩家以為《Gundam 0083》機設師是Katoki，其實GP01、GP02都出自《Macross》大師河森正治手筆，原設定的線條跟一般高達非常不一樣，這套完成品就成功到做那份感覺。單是兩部機「格劍」的特效件，已經足夠令fans畀錢。

其實多餘的不用再說，單是這個「格劍」經典場面的特殊效果配件，已經要買。

《高達0083 星塵回憶》中幾部高達，都是秘密開發的，各自的能力都不一樣，GP01是一部正統後繼機，原設定中有核戰機裝置，但Robot魂 ver A.N.I.M.E 版為了做好可動性，則放棄了這部份玩法。取而代之是胸部、腰部可動性大增。

高達0083 GP01 Robot魂 ver A.N.I.M.E （6,480日圓／2019年7月推出）

+ 4 + 3 + 2

而至於高達試作機2號 Gundam GP02，則是聯邦偷偷製作、違反了南極條例中不能擁有核子／生化武器條款的極秘武器，最大賣點無疑就是它重厚的機身，以及可收進大盾牌內的兩截組合式核彈火箭炮了，這些特色都由Robot魂 ver A.N.I.M.E 版做到了。

高達0083 GP02 Robot魂 ver A.N.I.M.E （7,992日圓／2019年8月推出）

+ 8 + 7 + 6

GP01fb會重現核戰機構造嗎？Katoki的GP03、名貴美加的GP04，會推出嗎？