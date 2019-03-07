《新世紀福音戰士 新劇場版:|| 》又延期？庵野秀明趕拍咸蛋超人

網上流傳，《新世紀福音戰士 EVA 新劇場版:|| 》（ヱヴァンゲリヲン新劇場版 :||）最終章可能再度延期，只因庵野秀明要先拍攝一部真人電影……

庵野秀明曾宣布《新世紀福音戰士 EVA 新劇場版:|| 》（ヱヴァンゲリヲン新劇場版 :||）最終章正式開拍，但近日日本《日刊大眾》電影網頁則爆料，原來庵野秀明忽然轉軑，決定先拍攝《真哥斯拉》後另一部「特撮」《真咸蛋超人》（シン‧ウルトラマン）！

唐唐：「你呃人！」

大陸非法拍攝《鋼鐵飛龍之再見奧特曼》，垃圾至極。作為Ultraman fans倒是很希望庵野拍部《真咸蛋》去KO劣貨。

2016年庵野在執導《真哥斯拉》時也曾為《EVA新劇場版》延期道歉 自2007年上映了第3部《新世紀福音戰士 EVA 新劇場版》後，第4作一直延期，07年公布標題、12年改名、2016年庵野在執導《真哥斯拉》時也曾為延期道歉。去年夏天庵野秀明誓神劈願表示會專心拍EVA，但近日網上卻殺出一套《真咸蛋超人》（シン‧ウルトラマン），又傳此作已秘密排期2019年冬天上映，連男女主角都已定好人選：分別是岡田淮一和土屋太鳳，難道EVA迷又要再等？

庵野秀明本身是個瘋狂特撮宅，在大阪諗美術學校時，已經自主拍攝《咸蛋超人》短片交功課，更親身上鏡扮超人，事情始末可以找日劇《青色火焰》看看。現在大師「冇mood」拍EVA，先玩次回歸原點拍超人，可能是Ultraman FANS之福，但絕對是EVA迷之悲報。（但我們不要放棄，因為此新聞並未經任何認證，可能只是吹水新聞呢？）

庵野在學生時代以8米厘菲林和自家製道具，拍成一套自主電影短片，更自己上陣扮超人。（圖為原片截圖，堅料）

作品水平之高連Ultraman製作公司圓谷也折服，給medicom版權推出庵野超人figure。

日劇《青色火焰》中提到，庵野連去浴堂洗澡，也會扮超人打怪獸，上演重量感十足的「炸水」倒地。