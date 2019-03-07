Switch《Friday the 13th：The Game》黑色星期五 春季「殺」到

美國 Gun Media 宣布，預定於 2019 年春天在 Nintendo Switch 主機上推出人氣恐怖電影《十三號星期五》（港譯：黑色星期五）最新改編遊戲《Friday the 13th：The Game Ultimate Slasher Switch Edition》與玩家們見面。

《Friday the 13th：The Game》為 Illfonic 所開發，以人氣恐怖電影《十三號星期五》為題材，讓一名玩家扮演恐怖面具殺人魔傑森來挑戰將所有人殺光，而另外七名玩家扮演一般普通人，並必須從傑森手中活用各種工具或是協力合作逃出傑森的追殺的 1 對 7 非對稱型第三人稱視點線上生存恐怖動作冒險遊戲，自 2018 年在 PS4 等主機推出以來，一直受到許多玩家們好評。

至於在這次的 Switch 版方面，除了原本的遊戲內容之外，還將會把包括「Jason Kill Pack」、「Counselor Clothing Pack」、「Emote Party Pack」等付費追加下載內容 DLC 的內容全部收錄進去，讓玩家們外出時也可以跟朋友一起透過 Switch 主機來享受《Friday the 13th》恐怖追逐殺戮的遊戲體驗與腎上腺激升的緊張刺激遊戲快感！

《Friday the 13th：The Game》Switch版2019年春天即將推出（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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