PS4/Switch 2019年3月必玩遊戲：DMC/全境/隻狼大作連擊忙到爆廠

繼稍為平靜的2月之後（其實都Anthem + Metro + Farcry + Catherine），機迷終於踏入惡夢般但卻甜美的3月，因為多部大作都定在此月推出。作為機迷的你，填好假紙未？

Dead or Alive 6 生死格鬥6

平台：PS4/XB1/PC 推出日期：3月1日

DOA最新一作，加入極可愛的新角色Nico及拳佬Diego合共27位之多，未來更將CrossOver SNK的角色如不知火舞。採用新的「崩解爆擊」及「崩解反擊」系統，亦有連按便能使出的「致命突擊」幫助新玩家。至於大家關心的乳搖部份仍然健在，而且亦會有爆衣情況。熱血對戰之餘畫面亦賞心悅目。

+ 20 + 19 + 18

英雄傳說 閃之軌跡 IV（中文版）

平台：PS4 推出日期：3月7日

以帝國為舞台的大長篇閃軌終於來到最終章，作為帝國英雄兼新第七班教官的黎恩，也將與一眾同伴合力面對世界的「終焉」，解決事件的黑幕。此作亦再次集合舊作主角集大成，包括「空」「碧」「零」之角色。遊戲也引入了「改」的高速自動普攻戰鬥「Auto Mode」，中文版的龐大劇本RPG亦當然要支持。

+ 28 + 27 + 26

Devil May Cry V 惡魔獵人5

平台：PS4/XB1/PC 推出日期：3月8日

期待已久的DMC新作，今次終於跨越了DMC 2的「不可穿越之壁」，正式講到去故事的後面（官方還將時間線由3142更改為3124）。除了畫面超靚之外，3名各有風格、極爽快動作系統的主角Dante、Nero、V亦令人非常期待。今次更把環境元素納入至Combo評分，想帥氣打出SSS有更多方法。更有Shared Single Play系統能看到其他玩家的打法。而令高手磨拳擦掌的「Bloody Palace」將會在4月免費更新。無論如何都是必玩之作。

+ 15 + 14 + 13

One Piece:World Seeker 海賊王：尋秘世界

平台：PS4/XB1/PC 推出日期：3月14日

OP海賊王首次變成OpenWorld開放世界遊戲，在新的「監獄島」舞台展開冒險。除了有如One Piece無雙的爽快戰鬥系統，更可以像Spiderman那樣透過橡膠手來高速穿梭城市、樹林等地域。亦有見聞色、武裝色、3檔等潛入、偵察及戰鬥系統。近期更透露在監獄島上空還有空島，亦會對上很多海軍重要成員。但要留意此作可控角色暫時只有路飛一人，鐘情山治或Chopper等的要注意。

+ 9 + 8 + 7

DESTINY CONNECT 命運連動

平台：PS4/Switch 推出日期：3月14日（日文版）5月30日（中文版）

日本一製作的全新RPG，罕有地採用了西式卡通風格，講述女主角Sherry遇上了時間停止的奇怪現象並遭機械攻擊。為了令時間恢復，Sherry使用了父親留下來的機械人Isaac，與一位機械迷少年Pegreo及其他同伴，穿梭時間展開了冒險。遊戲採用指令式戰鬥，而機械人Isaac亦能透過自訂改裝變身成不同型態。此作纖細得來角色可愛、音樂出色，劇情似乎也有催淚成份，RPG迷不妨一試（中文版預定5月30日）。

+ 15 + 14 + 13

Tom Clancy's The Division 2湯姆克蘭西：全境封鎖 2

平台：PS4/XB1/PC 推出日期：3月15日

第三身線上多人射擊遊戲，上集因嚴重BUG及營運問題大熱後滑鐵盧，痛定思痛捲土重來的The Division 2。今作舞台為上作7年後的華盛頓D.C.，同樣有齊PVE的主線及PVP的Dark Zone暗區，而且更會有多至8人的RAID高難度任務。此作射擊感、槍械設定、改槍、刷裝打寶、畫質等都屬高質素，期望今作推出後的營運表現。

+ 11 + 10 + 9

Super Robot Wars T 超級機械人大戰T

平台：PS4/Switch 推出日期：3月20日

繼V及X之後，採用同一系統稍作改良的機戰最新作。機戰T新參戰作品有《魔法騎士》、《樂園追放》、《我們的青春的阿爾卡迪亞 無限軌道SSX》及《星際牛仔》。舊有作品亦有超人氣的《勇者王》、《機動武鬥傳G》、《飛越巔峰》、《真三一萬能俠》、《機動戰士海盜高達》等等。今作只加入一個Support功能，戰鬥系統及機制等「換湯不換藥」的味非常之重，不過如有喜愛作品的話也可以繼續玩吧。

+ 5 + 4 + 3

露露亞的鍊金工房～亞蘭德之鍊金術士4～

平台：PS4/Switch/PC 推出日期：3月20日（日文版）5月21日（中文版）

繼上作3單元「不可思議系列」後的鍊金工房新一作，找回了岸田大魔王（誤）作人設，回到了系列知名「亞蘭德系列」舞台，突破傳統作為第4集續作。身為主角的露露亞竟是1代主角蘿樂娜的女兒，而2代及3代的托托莉及梅露露亦會登場。鍊金及同伴戰鬥系統已非常成熟，亦有一個新的「鍊金謎語」系統。另外看到長大了的托托莉實在令人感動（喂）。此作亦已預定在5月21會有中文版。

+ 27 + 26 + 25

Sekiro:Shadow Die Twice 隻狼：暗影雙死

平台：PS4/XB1/PC 推出日期：3月22日

From Software迷引頸以待的高難度動作遊戲，此作能飛索、跳躍、無限迴避，改用「體崩」系統，比起Bloodborne更加高速、劍招要見招拆招更加難玩。但神（宮崎英高）憐憫世人，給予了遊戲一個原地復活的「回生」系統，令玩家有一絲生機之餘也減少了YOU DEAD後的LOADING時間。要注意隻狼不像以往的Dark Souls或Bloodborne，沒有了配點成長系統，取而代之加重在遊戲各式致命又靈活變化，更可在空中使用的義手忍具系統。無論如何都是必玩之作。

+ 17 + 16 + 15

Yoshi's Crafted World（耀西的手工世界）

平台：Switch 推出日期：3月29日

Switch動作過關遊戲，手工素材畫風的Yoshi新一作。今作加入了更多的「版面層次」元素，除了將蛋射擊前方之外更可射擊至「近景」及「遠景」，亦有新的騎狗仔、YOSHI大型機械人、四驅車等新元素。此作也提供2人協力遊玩，現時亦有在e-Shop提供體驗版。

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！ 立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO