Red Dead Online Beta 推新武器　3月11日前上線可得特別補給包

《Red Dead》線上模式公測版在3月6日推出兩項新增內容。除了一把源自於 Red Dead Redemption 的強力武器強勢回歸，還在一系列的浪跡模式活動中，增添了一項新活動，讓玩家在遊戲世界中細細品味。此外，每位玩家在本週遊玩時，都能獲得一個實用的物品包。 ※以下內容為廠商提供原文。

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全新武器：埃文斯連發步槍

埃文斯連發步槍是威力十足的遠距離步槍，也是約翰．瑪斯頓在 Red Dead Redemption 中使用的武器之一。埃文斯連發步槍彈藥容量大，在中遠程都是致命的威脅，其射速超快無比。您也能自訂它的槍托、瞄具以及護套等。讓這把武器成為您不可或缺的好幫手。您現在可以從惠勒和羅森公司的目錄或任一間槍匠工坊購入此武器。

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您隨時都應該要有著壯烈戰死的心理準備，但是一點額外的裝甲是能讓您延命的關鍵。這也是「愚者爭金」浪跡模式的活動理念。「愚者爭金」為最新推出的浪跡模式活動，而浪跡模式活動是一系列精選的競爭類遊戲，會在您於 Red Dead 線上模式公測版的世界中漫遊時，定期邀請您參加。一旦您選擇參與浪跡模式活動，您就會在活動開始前自動前往活動地點。「愚者爭金」和所有的浪跡模式活動相同之處在於，玩家們能又快又簡單地進行有趣的對抗，進而累積一點額外的經驗值和遊戲幣。這也是讓您不用在公開戰局中攻擊其他玩家，即可快速完成武器、擊殺或與戰鬥相關的每日挑戰的好方法。

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在「愚者爭金」中，您會與其他身穿黃金甲的玩家戰鬥，擊倒敵人並穿上裝甲來賺取分數。您也能經由除掉身穿黃金甲的敵對玩家來獲得分數。簡單來說，先搶到黃金甲的玩家就能取得先機。



除了「愚者爭金」之外，也有一系列在 Red Dead 線上模式公測版的五個州定期舉辦的浪跡模式活動：

死不放手：為了佔據目標而進行戰鬥，佔據時間越長越好。 競賽挑戰：在一項隨機挑選的限時挑戰中（目前包括弓箭、爆頭、馬背、長型武器，和隨身武器等擊殺挑戰），與其他玩家較勁，爭取最高分。 快遞騎士：武裝隊為了將一匹馬送往指定目的地而展開競爭。 城堡之王：在城堡區域內努力存活來取得城堡區域的控制權。在活動時間內，佔據活動區域時間比例最高即可獲勝。 弓術大師：與其他玩家競爭，在限定時間內準確地擊中最多目標來獲得最高的分數。

就如 Red Dead 線上模式公測版裡所有的浪跡模式活動一樣，「愚者爭金」可以單獨自由對戰，或演變為武裝隊之間的小型規模戰。若想加入「愚者爭金」，請留意浪跡模式裡，螢幕上所彈出的提醒，然後接受邀請即可。若一名武裝隊首領接受了「愚者爭金」（或任何其他 Red Dead 線上模式公測版浪跡模式活動）的邀請，隨後他們的武裝隊成員就會與首領一同自動加入活動。隨著 Red Dead 線上模式公測版持續營運，我們不但取得更多來自玩家們的資訊、意見與建議，更會繼續新增浪跡模式活動和許多的豐富內容。

全新補給包

我們感謝廣大玩家在公測期間至今的支持，所有於本週遊玩 Red Dead 線上模式公測版的玩家，都會收到一個特別的補給包（可在您營地的收存箱或五個州的任何一間郵政局進行兌換）以示我們的感激之情。此包裹內有能幫助您在邊境生存並應付浪跡模式全新的每日挑戰、浪跡模式活動，以及任務或對決系列賽的多項物品：

手槍高速彈 x 60 連發步槍高速彈 x 60 燃燒瓶 x 2 火焰箭 x 8 歡喜傑克 x 2 強力馬用藥物 x 2 湖泊假餌 x 1

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從現在起至 3 月 11 日間，凡是完成五項每日挑戰的玩家，都能在下週獲贈特製旋轉亮片做為額外獎勵。特製旋轉亮片是個適用於捕捉任何尺寸魚類的好用假餌，即使您切斷釣線也不會遺失魚餌。



請繼續提供您對於 Red Dead 線上模式公測版最新更新的寶貴意見，您可以透過官方意見與建議頁面的分類，讓我們知道您對包括最新推出的「愚者爭金」等浪跡模式活動，或是埃文斯連發步槍和其他武器的看法，還是任何對於 Red Dead 線上模式公測版其他部分的意見。



持續留意我們大大小小的更新如：釣魚挑戰、全新「對決模式」，還有「目標競速」，以及全新每週獎勵等一大堆豐富內容。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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