【Switch】人氣脫衣麻將遊戲《超擬真麻將PV》　與美少女雙人對戰

日本Mighty Craft宣布，預定於2019年3月14日起在Nintendo Switch主機上推出一款麻將遊戲《超擬真麻將PV》（スーパーリアル麻雀PV）下載販售，定價1,980日圓，至於CERO遊戲分級則是D（17 歲以上）。

提到《超擬真麻將》這款人氣脫衣麻將遊戲，想必許多老玩家一定都還記憶猶深。本作為過去曾在日本大型電玩中心紅極一時，也曾推出多款家用主機單機遊戲的人氣脫衣麻將遊戲《超擬真麻將》系列最新作，在這次遊戲中，除了保留之前系列作讓玩家與女主角進行雙人麻將勝負的設定之外，在對局勝利之後的獎勵等內容也都同樣有所保留，讓喜歡系列作的粉絲們，能在 Switch 主機上再度享受最愉快有趣的麻將對戰樂趣！

而在本作故事背景方面，將會以隸屬於私立月浪學園的遠野美月（遠野みづき）、藤原綾、早坂晶這三名個性各自相異的美少女共同組成麻將同好會開始，由於同好會人數太少無法被認同為正式社團，因此三人決定展開社員增加作戰，而玩家則是扮演被這三位美少女看上的新社員，為了順利加入社團，必須與少女們展開麻將勝負才行。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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