幪面超人電王 聯乘 Hello Kitty　別少看騎士拉打女粉絲數量 ！

Hello Kitty 吉蒂貓將會跟《幪面超人電王》這套平成幪面超人（仮面ライダー）中的人氣王合作，屬平成《幪面超人》20週年紀念活動之一。

Hello Kitty 跟 幪面超人電王 真的如此風馬牛不相及嗎？



《幪面超人》系列由《Kuuga》推出以來：捧紅了小田切讓、水嶋Hiro、竹內涼真等大量型男，難怪跟Marvel一樣，潛在大量「睇靚仔」女影迷，而《幪面超人電王》男主角佐藤健（演 野上良太郎）近期在最新紀念電影《平成Generations Forever》中客串，亦吸引大量支持者入場！而劇中第二男角中村優一（超人零諾斯）近日亦在Sanrio的活動中現身，為一系列電王x Hello Kitty 商品宣傳。一系列商品均為中性設計，男女合用。

幪面超人電王Sword Form跟Hello Kitty一起見fans，旁邊還有超人零諾斯（右1）和天津四（左1）

點圖放大／有全系列8款幪面超人電王 聯乘 Hello Kitty 造型及精品

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