《Apex 英雄》外掛食雞情況嚴重　官方封鎖近36萬作弊玩家

《Apex 英雄》推出至今依然是相當熱門的大逃殺主題射擊遊戲，但其目前的狀態就如同當年《PUBG》巔峰時期所碰到的狀況，大量的外掛使用者開始入侵破壞其他玩家的遊戲體驗。官方在 2 月 20 號宣布已封鎖了 16000 個作弊帳號，而該項記錄目前已突破至 355000 大關。

開發團隊近期於 Reddit 表示反作弊程式「Easy-Anti-Cheat（EAC）」卻時有發揮它的作用，但外掛也會持續進化，因此為了維護《Apex 英雄》的遊戲體驗，他們也擴大了反作弊團隊的規模，除了與多位熟悉此領域的專家合作外，也計劃打造一項可直接與 EAC 互動的回報系統。

為了確保遊戲體驗，官方也持續的擴編反作弊相關團隊規模來應對當前的外掛問題。（gamebase）

除了針對玩家關注的作弊問題給予回應外，開發團隊也針對遊戲進行途中斷線後再次連回賽局的功能要求做出了回應，表示這項要求他們有聽到，但基於被玩家惡意濫用的風險以及當前遊戲穩定度來看，這項功能不會是團隊當前的首要目標。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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