《毀滅戰士》遊戲改編電影《DOOM：ANNIHILATION》預告曝光

經典電玩《毀滅戰士Doom》系列在 2005 年曾以遊戲改編電影的形式登上大螢幕，雖然遊戲本身是許多玩家的最愛，但電影即便有卡爾·艾本以及巨石強森等多位知名演員加持，整體表現還是差強人意，成了大眾公認的雷片之一。不過該系列並沒有就此停止，過了 14 年又再一次打算挑戰大螢幕。

上方為《毀滅戰士》電玩改編電影《DOOM: ANNIHILATION》的預告影片，一群太空陸戰隊收到了求救訊號便前往火星衛星上的一處基地，到了現場後便發現設施已被各式各樣的邪惡生物盤據，並發現這些惡魔般的物種企圖將地球化為地獄。

雖然環球影業表示這將會是一部動作電影，但多數玩家在看過了預告片後恐怕已將其定位為恐怖驚悚類型的作品了，但不是因為電影帶有驚悚要素，而是已被這段短片所給予的各種品質崩壞預告給嚇壞了（？），甚至還讓人開始覺得 2005 年的《毀滅戰士》其實沒有那麼糟了。

《DOOM：ANNIHILATION》預計於 2019 年秋季上映，是否真的會是部超越 2005 年版本的雷片，也只能等到正式上映後才能得知了，但若有遊戲商在旁協助，想必電影最後的整體成果應該不會差到哪去，對吧？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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