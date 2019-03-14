日本 Capcom（卡普空）宣布，旗下人氣 RPG 系列《Dragon's Dogma 龍族教義》（ドラゴンズドグマ），即將在 Netflix 頻道上推出最新的動畫版登場與粉絲們見面，至於動畫版的製作將會由日本知名動畫製作公司 Sublimation Inc. 負責擔綱。

《龍族教義》為日本卡普空於 2012 年在 PS3／Xbox 360 等平台推出，以劍與魔法的奇幻世界做為舞台的開放世界動作 RPG 遊戲。玩家們在遊戲中將化身為因為被龍奪走心臟而成為不死身「覺者」的主角，並為了奪回自己的心臟展開一連串的冒險與戰鬥。由於獨特爽快的戰鬥與開放世界探索冒險等豐富設計，因此推出後大受好評，更陸續於 PC／PS4／Xbox One 等平台推出續作，還將於 2019 年 4 月 25 日推出 Nintendo Switch 版本，受歡迎的程度可見一斑。

而在這次的動畫版方面，目前已知本次動畫版將會在 Netflix 頻道上播出，並將由之前曾製作《魔法使的新娘》、《宇宙戰艦大和號2202 愛的戰士們》等人氣動畫的日本知名動畫製作公司 Sublimation Inc. 負責動畫版製作。至於動畫版的內容與推出時間，則還有待官方後續發表。

附帶一提，另外目前在 Netflix 頻道上，除了將會推出《龍族教義》動畫登場之外，官方也宣布，接下來還將會陸續推出 anima 的《Altered Carbon 碳變》新作、Production I.G 的《攻殼機動隊 SAC_2045》＆《Vampire In The Garden》、David Production 的《Spriggan 轟天高校生》、Bones 的《Supercrooks》等多部人氣漫畫小說改編動畫登場，粉絲們到時可別錯過！

《Dragon's Dogma 龍族教義》動畫版製作決定！Netflix即將推出（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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