《Control》宣布2019年夏天海外正式推出

505 Games 預定於 2019 年在 PC／PS4／Xbox One 等平台推出，芬蘭 Remedy Entertainment 目前正在開發製作的動作冒險新作《Control》

505 Games 預定於 2019 年在 PC／PS4／Xbox One 等平台推出，芬蘭 Remedy Entertainment 目前正在開發製作的動作冒險新作《Control》，正式宣布將決定於 2019 年夏天在海外推出上市。

《Control》為之前曾開發製作《Alan Wake 心靈殺手》、《Quantum Break 量子裂痕》等人氣動作遊戲的 Remedy 目前正在開發中的新作動作冒險遊戲，玩家們在遊戲中將扮演女主角「Jesse Fadens」，前往紐約市中心的政府機構大樓「Oldest House」解開各種怪奇現象背後發生的真相與緣由——

而隨著本次《Control》宣布將於 2019 年夏天在海外推出，官方也特地釋出女主角「Jesse Fadens」使用各種超能力來進行戰鬥的最新遊戲實機展示，玩家們不妨現在就趕快先來欣賞確認看看，看女主角在遊戲裡能怎麼活用自己的超能力來打倒強敵進行戰鬥冒險！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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