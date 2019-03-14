《流亡黯道 PoE》「尋夢追憶」全新改版

暗黑風格的研磨齒輪遊戲《流亡黯道PoE》」，改版「尋夢追憶」，玩家要幫助新登場的NPC「卡維斯」拼湊遺失的記憶。

《流亡黯道PoE》推出「尋夢追憶」改版，玩家將要幫助全新登場的 NPC「卡維斯」拼湊他遺失的記憶！除了全新工藝物品的方法，將新增 17 件全新傳奇物品與全新或重新設計的技能，還有全部法術技能的重新調整及遊戲優化！

追憶挑戰聯盟 拼湊遺失的記憶

在追憶聯盟中，玩家將遇到卡維斯，並會在瓦爾克拉斯找到他漸漸腐敗的記憶碎片。玩家須戰勝盤據在他記憶裡的怪物，並在記憶開始崩塌前啟動穩定器，幫助他恢復遺失的記憶並將它們串聯起來，以獲得價值的獎勵、新頭目戰和工藝的機會。

穩定的記憶碎片可以拼湊起來，並在卡維斯的心靈中探索虛空，並且到達他久遠的記憶。但這些碎片在完全崩塌前，被探索的次數是有限的，所以請玩家務必小心規劃每一步。在卡維斯久遠的記憶裡，藏有許多不同種類的有價寶藏，當玩家更深度進入他最黑暗的記憶深處時，他的心靈會開始追憶既危險又扭曲的生物。

在卡維斯的記憶中，玩家有機會發現「破裂之物」，這些物品有著被鎖上的固定詞綴，可於「追憶喚器」中進行合成。透過不同的組合方法，玩家將可做出帶有強大物品基底的裝備！

全新神聖法術登場 既有法術重新調整！

《尋夢追憶》改版中推出全新種類的法術－神聖，玩家將可透過新型態的神聖法術，組合出更多樣化的戰鬥風格。舊有的法術也將全部重新平衡或是翻新，讓許多被冷藏已久的技能也有嶄露頭角的機會！

《尋夢追憶》改版中亦新增了 17 件全新傳奇物品，和 15 張由贊助者設計的新命運卡等著玩家來探尋。而本次改版後也將不再支援 Windows XP 和 Vista 作業系統，以提供玩家們更流暢舒適的遊戲環境！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO