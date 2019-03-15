《怪物彈珠》亞洲大賽獎金高達1億日圓！　香港預賽4/4受理報名

由株式會社mixi旗下的 XFLAG Studio 推出的《怪物彈珠》，將舉辦決定出亞洲 No.1 小隊的 eSports 電競大賽「MONSTER STRIKE GRANDPRIX2019 ASIA CHAMPIONSHIP」。

「CHAMPIONSHIP」至今總共舉辦過4次，本次的第5屆大賽規模擴大為「ASIA CHAMPIONSHIP」。不只日本玩家，《怪物彈珠》繁體中文版的台灣、香港、澳門玩家也可以報名參加。而且，獎金總額還是有史以來的最高金額 1 億日圓。



預賽將於今年4月28日（日）起，在日本、台灣、香港共 7 個會場舉辦（日本共5場，台灣、香港各1場），決賽將於7月14日（日）在日本幕張展覽館舉辦。台灣、香港預賽自4月4日（四）起受理報名。此外，因應在台灣、香港舉辦預賽一事，大賽中所使用的怪物彈珠 eSports 專用應用程式《怪物彈珠競技場》（日文版），將自3月19日（二）起於台灣、香港、澳門上線。本大賽將使用「Google Pixel 3」作為官方裝置。裝置的詳情請參閱 Google Pixel 3 官方中文網站。（※Google Pixel 3並未於香港發售。）

＜大賽概要＞

【正式名稱】MONSTER STRIKE GRANDPRIX2019 ASIA CHAMPIONSHIP

【日程】：

【報名方法】 日本預賽自 3 月 14 日（四）起，於日文活動網站受理報名 香港、台灣區預賽預計自 4 月 4 日（四）起，於中文活動網站內受理報名 【參加資格】須同時滿足（1）＆（2）之條件 （1）已安裝「怪物彈珠」以及「怪物彈珠競技場」者 （2）預賽舉辦時已年滿18歲或以上者 （※高中生不可參加） 【獎金】 獎金總額：1億日圓 ＜決賽＞ 冠軍：4,000萬日圓 亞軍：1,600萬日圓 季軍（2小隊）：800萬日圓 前8強（4小隊）：400萬日圓 首輪戰（2小隊）：200萬日圓 ＜台灣／香港／日本・九州／日本・北海道＆東北預賽＞ 冠軍：40萬日圓 亞軍：20萬日圓 季軍（2小隊）：10萬日圓 ＜日本・關東／日本・關西／日本・中部預賽 A、B 各組＞ 冠軍：40萬日圓 亞軍：20萬日圓 季軍（2小隊）：10萬日圓

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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