【八方旅人】手遊《大陸之霸者》公開世界觀　主視覺美術圖釋出

日本Square Enix預定於iOS／Android等手機平台推出，並將於3月26日推出先行體驗版試玩的Nintendo Switch人氣RPG《八方旅人》最新手機版系列新作《Octopath Traveler 八方旅人：大陸之霸者》（オクトパストラベラー大陸の覇者），官方特地釋出由本作人設繪師「生島直樹」繪製的遊戲主視覺美術，與這次故事的世界觀背景讓玩家們確認欣賞。

本作為官方之前在Switch主機上推出，全世界累計出貨（含下載套數在內）超過150萬套以上，以八名主角各自不同的視點與旅行目的，帶領玩家們深入這場大陸巡迴冒險的人氣RPG《Octopath Traveler 八方旅人》最新手機版。在這次的手機版中，將會以Switch版八名主角展開旅程的數年前作為時間背景，當時在大陸上，有一群窮極「財富、權力、名聲」巔峰的人們君臨着整個大陸，他們無止盡的慾望，也為世界帶來無底的黑暗——

為了對抗這樣龐大的黑暗，一群勇敢的人們挺身而出，而玩家們在遊戲中扮演的，則是「被戒指所選中者」，並在世界各地展開旅程，與這群對抗黑暗的人們相遇，並在這段旅程中實現自己追求的目標與理想；玩家們的這段旅程，也將引導主角步向大陸的霸者之道——

《八方旅人》推出手遊版《Octopath Traveler 八方旅人：大陸之霸者》。（Gamebase）

追求財富者

故事將會從有着濃密森林的烏德蘭德地方展開冒險，阻擋在玩家們前方的，則是「強欲的魔女」海爾米妮亞。獨佔龐大財富的魔女，將法羅雷鎮染上自己邪惡的顏色——

追求財富者（Gamebase）

追求權力者

故事將從積雪深厚的夫羅斯特蘭德地方開始冒險。阻擋在玩家們眼前的，則是傳說中的「英雄」泰塔斯。率領由原罪人組成的更生組織「緋翼」，以力量支配着安巴格羅的他，又將會與主角產生怎樣的交集？

追求權力者（Gamebase）

追求名聲者

故事將會從有着豐盛平原的夫拉德蘭德地方開始，阻擋在玩家們眼前的，則是「劇作家」亞裘斯特。在藝術之都希亞特波利斯，人們無不為他的作品所吸引，並因此而踏上錯誤的道路，玩家們是否能夠逆轉這一切，攀上新的名聲巔峰？

追求名聲者（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO