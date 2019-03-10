【 八方旅人】手遊《大陸之霸者》推出　時間線退回前作幾年前

日本 Square Enix 宣布，預定於 iOS／Android 等手機平台推出一款新作 RPG《Octopath Traveler 八方旅人：大陸之霸者》（オクトパストラベラー大陸の覇者），收費模式為基本遊戲免費的道具制課金模式，並自即日起在官網展開預約註冊，還將從 3 月 12 日起展開先行體驗版的玩家招募讓玩家們搶先申請體驗。

《Octopath Traveler 八方旅人》為官方之前在 Nintendo Switch 主機上推出，採用懷舊風的點陣圖樣與 3DCG 畫面效果組合，透過八名主角各自不同的故事背景與能力（如八名主角有各自的原野專用指令，可與 NPC 展開不同的交流互動），帶領玩家們展開一場高自由度戰鬥冒險，在全球累計下載販售數超過 150 萬套以上的人氣 RPG 遊戲。

至於在這次的手機版《大陸之霸者》方面，則是以 Switch 版數年前的世界做為舞台，透過全新角色帶領玩家們展開全新冒險的手機 RPG 遊戲。官方也將會配合手機玩家的操作習慣，在介面與操作等各方面進行最佳化，讓玩家們可以透過故事，來挑戰登上財富．權力．名聲頂點的窮兇巨惡，展開手機版的原創故事冒險與戰鬥！

+ 4 + 3 + 2

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO