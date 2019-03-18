Switch《Super Dragon Ball Heroes世界任務》體驗版公開搶先玩

日本Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於2019年4月4日在Nintendo Switch主機上推出，以人氣大型機台卡牌對戰遊戲為題材的《超級七龍珠英雄：世界任務》（Super Dragon Ball Heroes World Mission／スーパードラゴンボールヒーローズワールドミッション，中文名暫稱），宣布將於3月28日起推出本作體驗版讓玩家們下載試玩。

本作為一款將日本大型機台人氣卡牌對戰遊戲《超級七龍珠英雄》內容完整移植到Switch主機上重新推出，並追加例如像是「卡牌編輯」等眾多新要素與新卡牌登場，在內容與平衡上都比之前大型機台版強化許多的卡牌對戰RPG。而在這次的體驗版方面，除了將會公開故事模式的任務關卡與卡牌編輯等要素讓玩家們搶先嘗鮮體驗之外，也將會開放原作的BGM讓玩家們可以欣賞使用，帶給玩家們更加火熱的卡牌對戰快感，喜歡本作的粉絲們到時可別錯過這次搶先試玩體驗的機會！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO