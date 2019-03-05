【龍珠超：布洛尼．影評】十八年後再看《龍珠》　教育意義更深

入場時望過一次，沒有小童觀看。

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印象中父親沒有跟我一起看過《龍珠》，反而母親有（她是好奇和擔心兒童不宜），有段時間電視於深夜播放《龍珠》，那時候房間有台小電視，我跟弟弟會「冒死」開來看《龍珠》，最後因為事敗太多次，小電視就被扔掉了。

幾乎每次都是父親發現，然後他總不會陪我們看，只會立刻關掉它，我倆聽到他回房間了，又會冒死再開一次，如是者，直至有一日父親不再跟我們玩這個「遊戲」。

《龍珠Z》是很多大男孩的集體回憶。（《龍珠Z》動畫截圖）

這樣的經歷令我成長以後就決心要看完全部《龍珠》，無論漫畫正傳還是動畫劇場版，最開初只是買一些二、三手的漫畫書，斷續的不連期數，那時候是唸小學的時候，儲得很辛苦。至於動畫，就是一張一張光碟儲齊。為什麼要描述這些，那是因為這樣才能讓大家體味我看完《龍珠超：布洛尼》劇場版的心情。

我猜想沒有人看《龍珠》是為了看色情的畫面，小時候當然是看其有多熱血，不用管那麼多，總之誰碰到悟空就要打！（《龍珠》裏面不是誰甫出場就要跟悟空對打？），悟空一開始好高戰鬥力嗎？不，佢輸過好多次，不過之後又再站起來繼續打而已。他就是不怕死，喜歡用拳頭解決問題（這跟天不怕地不怕，最怕沒交打的方世玉挺像的），凡舉多大的問題都讓悟空用拳頭解決了，直到破壞神出現。但是之前，在相隔十八年再播放之前，在《龍珠》還只是一元宇宙的時候，在悟空有好多次戰鬥裏面，都不只靠力量突破，要集合友情、朋友的幫手，有一個敵人，整整要悟空集合全家三口力量，打了三次。撇開商業元素，這個角色今日可以寫入正傳，自有其由。

布洛尼這個角色今日可以寫入正傳，自有其由。（《龍珠超劇場版：布洛尼》劇照）

對，當年無論是正傳還是劇場版，看過最熱血的，就是布洛尼初登場齊集五大超級撒亞人，基於當時悟飯可以變超撒，推斷這個劇場版時間線大概在斯路篇後布歐篇前。這劇場版當時意義就是《龍珠》第一次儲齊「五條煙」了。然後震撼的是，他們全部都給一個人毆打處於下風，打到比達要放下自己身為王子的尊嚴，打到悟空說了一句後來成為史上最經典的對白：「畀啲能量我等我打贏個惡魔。」

論激烈程度，那一集當然比不上今年的新劇場版。今集《龍珠》於人物、情節上都非常成熟，而且平衡得很好，用了三十分鐘交代背景（最滿意父母跟悟空告別一幕），由王子帶頭熱身，到悟空再到兩個人一起戰鬥，層層遞進、密不留縫、一氣呵成，更深化了布洛尼，令他成為繼悟空比達後龍珠史上最重要角色，為超撒定義正名。

不止這樣，今集龍珠簡直令人刮目相看，主角布洛尼的設定惹人垂憐，借其成長經歷，鳥山明更帶出了錯誤教養的苦果。由小到大看《龍珠》，看這套漫畫雖然大多情況只是想看戰鬥畫面，但也不能忽略其教育意義。最簡單如要愛惜地球，保護各種生命，到了為正義而戰，這些小朋友可以直接接收的價值觀。

以前的《龍珠》，很直接；以前的悟空，只是一個小孩。

不過這十八年來，他們經歷得太多了。現在的悟空竟然懂得在戰鬥中說出深曉大義的對白；然後，由於他們今天已經過於強大，當不夠打的時候只消一個變身，一個在以前會虐打他們的角色來到今天，好像只是一個只想將內心痛苦發洩的人，這點無論悟空還是比達都感受到（維斯只是當布洛尼是一個亂發脾氣的小孩）。

對好多人來說，《龍珠》一樣那麼好看，但這樣子的《龍珠》，好像跟以前已經有很大的不同。今天悟空的實力已經是宇宙級，比達亦不再是那個襯托悟空的配角，十八年過後，原來，王子才是最大贏家。

撰文：謝信

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《當龍珠變晒大人睇》」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）