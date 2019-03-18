《龍珠 Xenoverse 2 Lite》免費玩！享受超爽快動作對戰樂趣

由Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）於2016年起陸續在PS4／Nintendo Switch等平台推出的鳥山明人氣動漫《七龍珠》改編《七龍珠 異戰2》，官方正式宣布將決定於3月20日起在PS4主機上推出本作免費版《七龍珠 異戰2 Lite》（Dragon Ball Xenoverse 2 Lite／ドラゴンボール ゼノバース2 Lite）登場讓玩家們免費下載遊玩。

《七龍珠 異戰2》為官方於2016年起陸續在PS4／Switch等平台推出，全球累計出貨超過330萬套，系列全球累計出貨更超過1,000萬套以上，採用由日韓共同製作的線上MMORPG《七龍珠Online》相同設定與世界觀，讓玩家們可以創造自己的分身，與悟空、達爾等粉絲們熟悉的Ｚ戰士們一起共同奮戰，守護《七龍珠》歷史的動作冒險遊戲。

而在這次官方所公開的免費版《七龍珠 異戰2 Lite》方面，除了將會開放故事開頭序盤與遊戲中的平行任務等內容讓玩家們遊玩體驗之外，並支援與正式版之間的記錄存檔繼承共享功能；而且在免費版中，也將會提供英雄鬥技場完整內容讓玩家們一較高下，還能在線上對戰中與其他玩家一起同樂，還沒有體驗過本作的玩家們，到時不妨好好把握這次難得機會，來感受一下《七龍珠》無遠弗屆的精采爽快動作對戰樂趣！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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