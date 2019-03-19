《JOJO 的奇妙冒險：黃金之風》第二季！布差拉迪小隊迎來新威脅

電視動畫《JOJO 的奇妙冒險 黃金之風》公開了第二季度的最新主視覺，集結了所有主要角色的一張圖，故事將會如何繼續下去值得觀眾們期待。同時新的主題曲「背叛者的鎮魂歌（裏切り者のレクイエム）」也於日本音樂付費平台正式上架完全版。

《JOJO 的奇妙冒險 黃金之風》是以荒木飛呂彥老師的人氣少年漫畫系列《JOJO 的奇妙冒險》第五部作品改編而成的動畫，描述義大利的黑社會中有一龐大幫派組織「帕西諾」，主角「喬魯諾‧喬巴拿」（祖羅．祖班納）為了粉碎幫派老闆販賣毒品的行為，而決心加入並且打算從中破壞組織打倒老闆。

喬魯諾（祖羅）經過入隊測驗後，加入了布加拉提（布差拉迪）的小隊，與阿帕基、米斯達、納蘭迦等人一起踏上這條相信正義但卻充滿苦難的道路。在成功從老闆手中救下特莉休與福葛的離隊之後，布加拉提小隊（布差拉迪小隊）面臨的殺手將更加心狠手辣...！每週五播出最新一集，可在台灣各大付費／免費動畫平台觀看。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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