達爾、空條承太郎參戰決定！《Jump Force》全新陣容激戰PS4

【JUMP FORCE參戰角色情報】日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年 2 月 14 日在 PS4／Xbox One 推出，2月 15 日在 PC Steam 上架的動作對戰遊戲《Jump Force》（ジャンプフォース），官方再度宣布，將會收錄日本漫畫家三條陸原作／稻田浩司作畫的《勇者鬥惡龍 達爾之大冒險》的主角「小呆（達爾）」，以及荒木飛呂彥人氣少年熱血動漫大作《JoJo的奇妙冒險》的「空條承太郎」等兩名角色全新參戰！

《Jump Force》為一款網羅日本 Jump 雜誌眾多連載作品人物角色齊聚一堂，讓玩家們能夠從這些眾多人氣角色／反派中挑選自己喜歡的角色組成夢幻三人隊伍，並在以現實世界為舞台的關卡上展開最刺激火熱 3vs.3 團體戰的對戰動作遊戲。而且在遊戲中，除了眾多登場人物之外，也將會加入豐富的人物自訂要素，讓玩家們使用自己裝扮自訂的角色來進行戰鬥，也為遊戲帶來不一樣的趣味性與樂趣！

《勇者鬥惡龍 達爾之大冒險》的主角達爾（小呆），以及《JoJo的奇妙冒險》的「空條承太郎」等兩名角色全新參戰！（Gamebase）

除了公開上述兩名參戰角色之外，官方也藉著這次機會，公開之前曾經發表，預定在本作中參戰的《火影忍者》的「漩渦慕留人（うずまきボルト）」最新戰鬥畫面讓玩家們欣賞。玩家們也可以透過這次官方所公開的畫面，先來確認身為第七代火影兼前作主角漩渦鳴人之子的慕留人，在這次遊戲中將有怎樣的戰鬥姿態！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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