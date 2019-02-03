空条承太郎、DIO正式參戰！《Jump Force》最新遊戲畫面公開

日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年 2 月 14 日在 PS4／Xbox One 推出，2月 15 日在 PC Steam 上架，網羅眾多人氣動漫角色齊聚一堂的動作對戰新作《Jump Force》（ジャンプフォース），官方正式宣布將收錄《JoJo的奇妙冒險》的主角與 Boss「空条承太郎／DIO」於遊戲內正式參戰，並公開這兩名新角色的最新戰鬥畫面讓玩家們欣賞！

《Jump Force》為一款網羅日本Jump雜誌眾多登場人物齊聚一堂，讓玩家們選擇自己喜歡的角色在包括香港、紐約等融合現實與漫畫世界的關卡舞台上，展開一場最刺激爽快3vs.3動作對戰廝殺的團戰動作遊戲。

而在這次官方所公開的兩名《JoJo的奇妙冒險》參戰角色方面，其中空条承太郎為系列作第三部《星塵鬥士》登場主角，是能活用強力替身「白金之星」戰鬥的超強力替身使者；至於DIO，則是在之前第一部與第三部登場的最終反派，能操縱黃金人形替身「世界」戰鬥；而這兩名宿敵在遊戲內將有怎樣精彩的戰鬥演出與故事發展，玩家們不妨就先拭目以待吧！

點擊大圖欣賞空条承太郎和DIO的打鬥場面！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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