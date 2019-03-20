玩家以遊戲引擎 Unreal Engine 4（UE4） 將該款作品重新製作《星球大戰首部曲：極速飛梭》。

光劍以及壯觀的科幻太空大戰場景往往都是《星際大戰》系列的亮點，但自從《星際大戰首部曲：威脅潛伏》在 1999 年上映後，極速飛梭競賽的概念也獲得了不少粉絲的喜愛，而官方將這項概念做成了遊戲後也獲得了不少好評，成了當時頗受歡迎的競速遊戲之一。

【經典再現】玩家以UE4引擎重製《星球大戰首部曲：極速飛梭》（gamebase）

《星際大戰首部曲：極速飛梭》雖然是個 1999 年的作品，但近期他又再一次成了星戰粉絲和玩家的熱門話題之一，其原因並不是因為有相關的電影或是遊戲續作推出，而是有位玩家以遊戲引擎 Unreal Engine 4（UE4） 將該款作品重新製作。

上方為玩家 RobJin 的傑作，他表示起初只是想摸索 UE4 有何能耐，但卻走火入魔投入了近 10 個月的時間打造了 UE4 版本的《星際大戰首部曲：極速飛梭》。他也補充說道該項作品就動畫和程式強化等面向都還不算完美，但飛艇的操作系統已算是做到「可玩」的程度了。玩家若有興趣想嘗試，也可至其 YouTube 影片敘述內的連結下載完整檔案自行體驗。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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