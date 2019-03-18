Switch《遊戲王 怪獸之決鬥 決鬥者遺產：連結進化》4月25日推出

日本Konami預定於2019年在Nintendo Switch主機上推出，以人氣動漫＆卡牌遊戲《遊戲王》為題材的《遊戲王 怪獸之決鬥 決鬥者遺產：連結進化》（Yu-Gi-Oh！Duel Monsters Legacy of the Duelist～Link Evolution～／遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ レガシー・オブ・ザ・デュエリスト：リンク・エボリューション，中文名暫稱），官方正式宣布將決定於4月25日正式推出，定價3,000日圓。

本作為官方為慶祝旗下「高橋和希」人氣卡牌對戰熱血漫畫兼實體卡牌遊戲《遊戲王》誕生20周年而推出的家機版系列最新作對戰型卡牌遊戲。在這次遊戲中，除了對應實體卡牌版《遊戲王 OCG》最新規則「新大師規則」（新マスタールール）如新的「連結怪獸」、「連結召喚」等要素之外，還將會收錄系列作總計多達約9,000種的卡牌登場讓玩家們收集使用，並將會把最新第六部動畫版《Vrains》的登場怪物也都收錄登場。

除了收錄系列卡牌與怪獸登場之外，在這次遊戲裡，還將會把從早期的《DM 怪獸之決鬥》到最新的《Vrains》為止超過100名以上的歷代決鬥者們一一收錄登場，讓玩家們可以在故事模式中，一邊回味動畫版各部劇情的故事，一邊來與各式各樣的角色進行對戰，體驗最完整豐富的《遊戲王》系列卡牌對戰樂趣。

除了單人故事之外，本作也將會收錄線上對戰要素，讓玩家們可以透過Wi-Fi連線來與其他世界各地的決鬥者玩家們一較高下進行最強的卡牌對戰！同時在線上對戰中，除了一般的連線對戰外，還將會加入排行榜戰，以及可以跟特定卡包牌組的玩家進行對戰的對戰規則等玩法，讓玩家們可以更精準找到自己想要的對戰玩法，也讓對戰的挑戰性更加刺激！

《遊戲王 怪獸之決鬥 決鬥者遺產：連結進化》（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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