【Nintendo Switch版《魔物獵人》新作】Capcom 日前宣布將開始為旗下狩獵動作遊戲《魔物獵人》慶祝系列 15 週年，除了釋出回顧影片以外，各項慶祝活動也陸續展開。其中在官方網站設立的名人祝福狩獵卡，其中有為開發者疑似隱藏了新作暗示。

Capcom 日前宣布將開始為旗下狩獵動作遊戲《魔物獵人》慶祝系列 15 週年，除了釋出回顧影片以外，各項慶祝活動也陸續展開。其中在官方網站設立的名人祝福狩獵卡，其中有為開發者疑似隱藏了新作暗示。

Nintendo Switch版《魔物獵人》新作準備中 開發者賀卡暗藏訊息（gamebase）

《魔物獵人》系列推出到全世界銷售量突破 1,200 萬套的《魔物獵人 世界》，成功打開了此系列在全球的人氣度，開發團隊設計出洗練的戰鬥動作，讓玩家以十多把武器類型向未知的魔物發起挑戰，以及攻略成功後的素材製作武器、裝備等 RPG要素吸引到許多玩家投入狩獵行列。

不過在《魔物獵人 世界》火熱的當下，上一款還具有掌機情境下作品《魔物獵人 XX/GU》自 2017 發售之今已經有兩年時間，其多變的搭配性以及有趣的風格玩法依然受到許多玩家的喜愛，但也不禁讓老獵人有所疑問，從 3DS 移植 Nintendo Switch 版後，是否還有新作會登場呢？

Nintendo Switch 還未有新作曝光，不過有消息指出團隊中擔任《魔物獵人 X》遊戲總監，參與《魔物獵人 攜帶版》系列監製「一瀨泰範」，在本次《魔物獵人》慶祝系列 15 週年特設網站中，以手寫的獵人卡暗示了新作「NEXT」的訊息，也可解讀 Nintendo Switch 開發代號的「NX」意思。

秋季將迎來《魔物獵人 世界》的首次大型 G 級更新，這之後是否輪到 Nintendo Switch 新作接棒，相信 CAPCOM 不會讓獵友們失望的，畢竟《魔物獵人 XX/GU》的製作人小嶋慎太郎還沒看到在這次的賀卡名單中。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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