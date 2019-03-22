《火影忍者疾風傳 》開發商全新戰略RPG《戰場的Fuga》情報公開

【戰場的Fuga / 戦場のフーガ】之前曾開發製作過《火影忍者疾風傳 終極風暴》系列等人氣作的 CC2（CyberConnect 2）目前正在開發中，預定於 2019 年秋天在 Nintendo Switch／PS4／Xbox One／PC 等平台推出，總計共三部作的復仇三部曲系列首作《戰場的Fuga》（戦場のフーガ，中文名暫稱），宣布將於日本時間 3 月 25 日 20:00 在 NicoNico 生放送與 YouTube 等頻道推出最新直播節目，為玩家們帶來遊戲最新情報訊息讓玩家們確認。

由官方預定於 2019 年秋天推出的《戰場的Fuga》，為之前曾開發製作《火影忍者疾風傳 終極風暴》系列等人氣動作冒險遊戲系列的 CC2 全新打造，預定將以「復仇三部曲」形式推出，描述希望與絕望的系列首作戲劇性模擬戰略 RPG 遊戲。

本作為 CC2 之前所推出，將包括《Little Tail Story 貓狗冒險物語》、《solatorobo 蒼空騎士》、《Tail Concerto 貓犬協奏曲》等複數遊戲企畫的世界觀集結在一起的共有角色企劃「Little Tail Bronx（リトルテイルブロンクス）」的 20 周年紀念作品。

在遊戲中，將會以 11 名孩子們如何使用搭載著每次都需要犧牲一人的性命才能發動的最終兵器「靈魂加農砲」，隱藏著許多未解謎團的古代文明超兵器「巨大戰車塔拉尼斯」，來對抗使用各種先進技術與武器，為世界帶來無盡戰禍的邪惡戰士國家「貝爾曼帝國」的冒險故事。玩家們在遊戲中，除了可以透過孩子們的旅程來體驗戰爭的恐怖與殘酷現實外，也能同步享受到「Little Tail Bronx」系列慣有的開朗熱鬧氛圍，體驗一場希望與絕望交織而成的戰爭冒險。

至於在本作預定於日本 3 月 25 日 20:00～21:00 公開的直播節目方面，將會由 CC2 代表取締役「松山洋」等特別來賓登場，現場除了將公開遊戲最新實機展示，也將會藉此進行 CC2 的世界戰略發表，有興趣的玩家們屆時可別錯過官方的最新發表情報！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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