《Code Geass 反叛的魯路修 Lost Stories》公開遊戲最新情報畫面

手機遊戲《Code Geass 反叛的魯路修 Lost Stories》公開原創機體與主角的最新畫面

日本 DMM Games 預定 2019 年在 PC Web／Google Play／App Store 等平台推出，以人氣動畫《Code Geass 反叛的魯路修》為題材的社群新作《Code Geass 反叛的魯路修 Lost Stories》（コードギアス 反逆のルルーシュ Lost Stories），官方特地公開本作遊戲版原創機體與主角的最新畫面讓玩家們搶先確認。

《Code Geass 反叛的魯路修 Lost Stories》為一款以人氣動畫《Code Geass 反叛的魯路修》為題材，並由之前動畫版主題歌演唱樂團「Flow」再度演唱遊戲主題歌新曲「Pendulum」的動作 RPG 遊戲。同時在本作中，除了將會網羅之前動畫版的登場人物機體重新登場之外，還將會有遊戲版的原創角色與機體、故事登場，帶領玩家們展開一場全新的《Code Geass》戰鬥冒險，喜歡原作動畫版的粉絲們絕不容錯過！

而在這次官方所公開的機體方面，本次主角們所搭載的，將會是遊戲中原創全新登場的「Knightmare Frame」（ナイトメアフレーム）人型自在戰鬥裝甲騎。而且本次的遊戲版原創機體設計，還特地邀請動畫版的機體設計商 Astrays 再度擔綱，並以主題歌「Pendulum」為名。附帶一提，這次官方所公開的原創機體「Pendulum」為基本型態的模樣，而它同時還存在著能夠換裝其他武裝的型態模樣，至於確實的型態外觀，則還有待官方後續發表。

而在本次官方所公開的人物方面，這是這次遊戲原創的故事主角（會有男女主角的不同性別可以選擇），在遊戲一開始的時候，玩家們所選擇的主角，將會與以魯路修為首的黑之騎士團們共同行動，而主角背後的故事與背景，以及將會與魯路修等黑之騎士團的成員們磨擦出怎樣的火花，就有待玩家們屆時親自來遊戲內確認體驗了！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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