手機版《Call of Duty：Mobile》正式公開！

《Call of Duty：Mobile》（決勝時刻 手機版，中文名暫稱）公開！美國 Activision 宣布，預定於 iOS／Android 等手機平台推出一款 F2P 免付費手機動作射擊遊戲，並公開遊戲最新發表宣傳影片讓玩家們欣賞。

美國 Activision 宣布，預定於 iOS／Android 等手機平台推出一款 F2P 免付費手機動作射擊遊戲《Call of Duty：Mobile》（決勝時刻 手機版，中文名暫稱），並公開遊戲最新發表宣傳影片讓玩家們欣賞。

《Call of Duty：Mobile》為官方旗下人氣第一人稱視點動作射擊 FPS《Call of Duty 決勝時刻》最新手機版遊戲，遊戲基本上為一款多人連線動作射擊遊戲，遊戲中除了將會收錄包括《Black Ops》（黑色行動）、《Modern Warfare》（現代戰爭）等系列作玩家們熟悉的地圖關卡與遊戲模式登場之外，也將會在遊戲推出之後，陸續更新系列作粉絲們熟悉的獨特大逃殺模式等內容讓玩家們來遊玩體驗，讓玩家們在手機上也能盡情享受《決勝時刻》爽快刺激的線上對決魅力！

同時在本作中，也將會收錄系列作登場的各式各樣角色、武器等要素登場，讓玩家們可以藉由這些入手的道具武裝，針對自己的兵種特性來進行混搭使用，讓自己的戰力與技術更加提升，並在不斷的競爭與廝殺中提升自己的排行榜名次，成為稱霸所有人之上，戰場上所向無敵的最強菁英戰士！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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