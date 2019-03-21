【《SAO 刀劍神域：潛行冒險者》街機起動】Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年春天在日本大型機台上推出，以人氣動漫大作《SAO 刀劍神域》為題材的系列最新探索動作 RPG《刀劍神域：潛行冒險者》

【《SAO 刀劍神域：潛行冒險者》街機日本正式上線】Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年春天在日本大型機台上推出，以人氣動漫大作《SAO 刀劍神域》為題材的系列最新探索動作 RPG《刀劍神域：潛行冒險者》（Sword Art Online Arcade Deep-Explorer／ソードアート・オンライン アーケード ディープ・エクスプローラー，中文名暫稱），官方正式宣布自 3 月 19 日即日起在日本大型電玩中心正式推出營運，並配合遊戲正式上線，推出即日起至 3 月 27 日為止桐人與亞絲娜轉蛋入手出率上升的發售紀念轉蛋讓玩家們一試手氣。

由官方自即日起在日本大型機台推出上線的《刀劍神域：潛行冒險者》，為一款支援最多三人協力同樂，讓玩家們在各式各樣迷宮地城內進行探索冒險的探索動作 RPG 遊戲。玩家們除了可以使用自己在探險中入手的裝備等道具來幫自己的角色進行裝備自訂之外，在每次遊玩完遊戲後，還可以從專用大型機台那取得一張角色或道具的卡片收藏，並在下次遊戲中使用這些卡片來幫助自己進行冒險，讓自己的冒險與探索更加順利！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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