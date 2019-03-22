《Apex 英雄》第一賽季戰鬥通行證上線！

在長久的等待後，Respawn 終於在近期啟動了《Apex 英雄》第一個賽季「狂野邊境」，也跟著讓遊戲的第一個戰鬥通行證也同部登場，玩家可花費商城幣直接購買該項服務，並透過升級的方式來解鎖超過 100 多項槍枝與角色造型等獨特獎勵。

除了戰鬥通行證的推出外，新的英雄「辛烷」也隨著賽季展開後同步上線，該位角色本名為奧克塔維奧‧席爾瓦，雖然是席爾瓦製藥商執行總裁的後裔，不過他個人對於搏命的特技表演比較有興趣，曾為了創下紀錄而採用手榴彈將自己炸飛的作法來讓自己抵達特技表演終點。

辛烷的戰術技能為「興奮藥劑」，使用時會消耗些許生命值並給予持續 6 秒的 30% 移動速度提升效果。而其被動技能為可讓其自動回復血量的「快速修復」，絕招則是「發射平台」，使用後便會部署跳躍平台來將隊友們彈入空中。

《Apex 英雄》近期可說是被外掛問題重挫了不少，但隨著戰鬥通行證和新角色同步釋出後，整體人氣又再度上升超越其他競爭遊戲。但能否持續保持這樣的狀態，恐怕還是得看官方如何應對作弊玩家的問題，雖然推出了硬體封鎖的作法來進行封阻，但近期也有外掛製作者聲稱已破解這項防制方式，若此項資訊為真，那《Apex 英雄》所面臨的外掛問題，恐怕短期間內不會有削減的跡象出現。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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