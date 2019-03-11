NVIDIA發布分析數據　顯示提昇硬體效能有助於大逃殺PC遊戲表現！

吃雞玩法正夯（流行），要如何在最新的《Apex 英雄》甚至是最早風行的《絕地求生》當中，獲得好看的 場均擊殺戰果呢？NVIDIA 日前發布一項分析數據，藉由觀察玩家數據，來揭露顯卡新技術如何協助玩家的遊戲表現。

玩家操作滑鼠的反應路徑，與滑鼠、遊戲引擎、GPU成像、顯示螢幕息息相關（gamebase）

NVIDIA多年來與職業電競選手合作，攜手開發最具競爭力的硬體。特別針對高畫面更新率的遊戲進行最佳化，協助改善延遲與整體反應時間，這也關係到玩家的反應速度。但實際上能夠幫助多少呢？以往都有「好的硬體成為你的最佳戰力」這種說法，但以數據呈現可能是少見的。

畫面流暢帶來的舒暢視覺體驗，會讓遊玩的總時數也會隨之上升。（gamebase）

為了得知GPU與更新率有助於玩家改善反應速度，NVIDIA觀察了一般玩家在頂尖大逃殺遊戲中的擊殺/死亡比 （Kill/Death ratio）與其所使用的GPU的關聯，並將結果和遊戲社群交流分享。有趣的是，這並非在受控環境中進行實驗，而是自真實玩家產生的觀察結果。

（gamebase）

參考數據中數據指出玩家若是採用更高階的GPU搭配更高更新率的螢幕，比起使用較低階GPU搭配60 Hz螢幕的玩家會擁有相對更高的擊殺/死亡比。對大逃殺類型遊戲而言，60 FPS與60 Hz在現今來說，系統配備要可以達到至少 144 FPS並搭配一部高更新率的螢幕會替玩家營造更好的優勢。

另外這份數據中，也可以看出Nvidia在目前的RTX顯卡產品中，分別對於最流暢表現的《決勝時刻：黑色行動4》、《要塞英雄》、《Apex 英雄》以及絕地求生在高更新率螢幕的支援性表現，可供玩家參考比較。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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