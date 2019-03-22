【Sekiro隻狼 攻略】新手上路需知 死亡無法避免 玩家要堅強面對

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【Sekiro隻狼 攻略】就如之前多次訪談中也提及，Sekiro隻狼的難度真是非常高，魂系遊戲經驗豐富的筆者也打得十分吃力，現在就先為大家整理新手需知，之後會有更多攻略送上，助大家通關爆機。

玩Sekiro隻狼　最緊要係堅持同耐性

編註：在開始講其他新手上路需知前，筆者From廚恆仔想先分享玩《隻狼》最根本的條件……就是耐性！

由Dark Souls黑暗靈魂1、2、3到Bloodborne血源詛咒再到Dark Souls 1高清版全都白金、系列遊戲時數過千的筆者，可以肯定地告訴大家，Sekiro隻狼真是From Software旗下動作遊戲難度最高的一作。

遊戲難度之高，除非你是那些世界級的專業玩家，否則無論打機有多叻都免不了要死個不停（就算以筆者過千小時魂系遊戲經驗，還是死個一塌糊塗）。所以最重要是不要因為死了幾次就氣餒，根本死亡就是遊戲的一部份，只要在每次被打敗時汲取經驗就可以了。就像很多魂系玩家說的，「魂系遊戲的升級就是玩家自身升級」。

Death is inevitable，suffer is optional...

熟習遊戲「格劍」系統

這聽起來是廢話（就像別人問你怎麼打遊戲時你回答「get good」一樣），不過也是必需要面對的現實；因為隻狼不像Dark Souls黑暗靈魂或Bloodborne血源詛咒有很多流派（例如Dark Souls中不擅長接近戰的玩家可以用安全度高的大盾，或者做魔法師遠距離制敵等），隻狼的戰鬥基本都圍繞格劍系統展開，如果無法掌握，就算可以爆機也肯定會極之痛苦（更大可能是根本連機都爆不了）。

雖然要些時間才能熟習，但到掌握好時機後連Boss的攻擊都能彈開時是十分痛快。

有關格劍系統會另文講述；總之如果你之前有玩開Dark Souls系列而且有練習過Parry的話，玩隻狼會比較容易上手；但如果對魂系遊戲沒有經驗，From也很貼心地在據點中安排了一個練習用NPC「不死身半兵衛」，可拿他來多練習，至少掌握了基本操作後才正式開始攻略遊戲也不遲。

可能From知道大家都喜歡用火防女或人偶姐姐來試刀，今次直接出一隻砍不死的NPC來讓大家練習，免卻姐姐受皮肉之苦。

倒地沒有無敵 被打低要快起身

隻狼和Dark Souls及Bloodborne一個最大的分別是倒地和起身都完全沒有無敵時間；所以不要想像中招後像以前一樣「躺地」休息等機會，而是要盡快按Ｏ或Ｘ起身避免被追打。

優先刺殺強敵

無論玩家打算用劍術硬打還是靠忍具殺敵，都不要頭腦一熱就衝到敵人面前「開片」，而應該在對付每一波敵人之前都宜先觀察形勢，盡量先刺殺最強的敵人，再應付其餘敵人就輕鬆得多。如果不慎引到了一大班敵人，也不一定要勉強迎敵，可以先逃跑或用鉤索移動到高處，等敵人索敵完結後再重組攻勢。另外是按實正方形就可以一次過收集敵人掉落的道具，不用傻乎乎的逐隻撿。

有時不一定要正面硬碰，例如葦名城這些肥肥，正面打很吃力，但背刺就能一擊秒殺。

不要執著打倒所有敵人 執完寶物直接跑

隻狼的高難度一定程度源於低容錯率，特別是遊戲早期玩家體力未成長之前，就算是普通雜卒也可以一兩擊就殺死玩家；但換個角度看，只要避開敵人就能使遊戲難度大大降低。甚至如果玩家不像我般有一定要摸過每一面牆、踩過每一格地磚才罷休的強迫症，其實可以不用太出力探索地圖，只找前往下一版的通路；不過這樣也有可能錯過很多重要道具。

因此個人做法是「用生命來撿道具」：先盡量探索、將見到的道具全都撿完（死掉也不要緊），然後就直接「跑酷」閃過所有敵人前往下一個場景。尤其是今集沒有精力限制、主角跑速很快再加上有鉤索，只要找到路之後其實很容易就能扭過敵人。

當玩家打到金剛山時就會知道跑酷有多重要，如果每次重生都要將那班「少林寺十八銅人」全清肯定受不了。

經驗和錢盡量花光 不要帶太多在身上

玩家在遊戲中打倒敵人後可以獲得金錢和經驗。若是以前Dark Souls或Bloodborne，玩家死亡時會失去身上所有經驗和金錢（Dark Souls中是靈魂、Bloodborne就是血之迴響），但就會在死亡位置留下血跡，讓玩家取回失去的東西。但隻狼移除了此系統，玩家只要死亡就會失去身上一半金錢和經驗值，而且沒有方法取回。

可算是一定程度的補償，隻狼設有「冥助」系統，讓玩家在死亡時有一定機會不會損失金錢經驗。但「冥助」發動機率十分低，而且如果沒有在第一次死亡就發動，那就幾乎沒有意義可言了（第一次的一半永遠是最多的嘛）。所以最佳方法還是盡量不要在身上保留太多現金和經驗；如果發現差不多可以學到新技能，就應該折返去地藏先花掉技能點。

為免死去後掉失金錢、經驗和技能點，記著「應使則使」的原則、別保留太多現金和經驗；如果發現差不多可以學到新技能，應盡早學習。

而金錢如果沒有需要買的東西（其實早期很少夠錢用，除非玩家真的很強可以一直殺怪很少死亡），可以用來買紙人或到商人處買錢袋；錢袋以道具形式攜帶，死亡時也不會失去，到玩家需要用錢時才使用錢袋變回現金。

紙人雖然平時殺敵時或跑地圖也可撿到，但當玩家卡強敵或卡Boss一直死時就會消耗得很快，多存一點總無壞。

唔夠打記得食糖

隻狼中有阿攻糖、吽護糖等數種「佛系糖果」，亦即魂系列一直存在的buff道具系列，吃下後可暫時提升攻擊、防禦等，而且效果非常顯著，玩家會發現「食糖」後戰鬥提升不止一個檔次。因此除非像我一樣有強迫症（以及攻略需要）不肯吃糖過關，否則在隻狼中對付強敵和Boss時，非常推薦多利用這些佛糖。也不用太擔心庫存問題，因為當玩家到達金剛山（遊戲開始不久就能到達）之後，裡面的普通敵人都會掉落這些糖果，很簡單就能「農起來」。

「係阿攻派我黎殺你既！」（誤），圖為吃了「阿攻糖」後短時間加攻的效果。

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