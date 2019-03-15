【The Division 2 / 全境封鎖2 攻略】基本移動技巧教學

【The Division 2 / 全境封鎖2 攻略】之前的攻略都以開局早期心得為主，今次就介紹一些實戰技巧，以下介紹一些基本移動技巧。

The Division 2是一款以巷戰、室內戰為主的遊戲（已經說過很多次），戰鬥經常圍繞「掩體」進行：如何運用掩體、如何在掩體之間移動以及如何將敵人迫出/壓制於掩體等在戰鬥尤為重要。掌握以下介紹的幾個技巧，就可以提升機動力，在戰鬥中更加靈活。

1. 多利用內建掩動移動功能

當玩家藏身於掩體後時，可以將準星指向其他掩體，然後按實X掣就會自動移動到目的地。這個掩體移動功能非常好用，很多情況下都會是玩家在戰鬥中最佳的移動方案；主要是因為比起一般按L3跑步，使用掩體移動時玩家會保持較低的姿態移動，換言之被彈機會就會減少。玩家也可以在移動途中按正方上彈，十分靈活。玩家甚至可以「自制火力壓制」，用輕機槍等將敵人壓制在掩體後，然後用掩體移動功能走過去敵人面前順便在移動途中上彈，就位後再給他來一排子彈。

2. 設定按鍵掩體換邊

遊戲預設玩家在掩體邊緣時按實方向鍵可以換邊（通常都是轉角），但如果你發現自己經常只是想靠邊看一看外面的情況卻意外地換邊出了轉角結果中彈，可以到遊戲設定的控制中更改「按下按鈕來沿著掩體邊緣移動」設定。更改為「是」後，玩家在掩體轉角時就需要按實X才會換邊轉角。這並沒有說開或關一定比較好，純粹看個人手勢和習慣。

3. 多利用翻滾

雖然Division 2是以掩體為主的戰鬥，但翻滾在遊戲中亦十分有用，如果玩家一直留在同一個掩體後，很快就會被敵方用手榴彈或自爆搖控車攻擊；如果玩家來不及打停敵人，記得運用翻滾直接滾離掩體來迴避丟過來的手榴彈（按X或O離開/跨過掩體的話可能不夠快）。另外敵方狙擊手的攻擊也可以用翻滾來迴避，但是時機要拿得很準，要在電筒的光芒閃到最光的時候翻滾才能成功迴避。

4. 盡量不要走到戰場正中間

在Division 2大部份情況中靠牆戰鬥會比位於戰場中心好，因為若處於戰場正中間，很容易就會被前後以至四方八面包抄，等如沒有了掩護，而敵人的火力往往足以在一兩排子彈內殺死玩家。這其實只是基本常識，但很多時往往「殺得性起」跑出去追殺敵人，結果發現自己走到一個非常不利的位置，運氣不好時更會直接被集火秒殺。Division 2的敵人增援常常「陰陰濕濕」無聲無息出現，所以要時常提醒自己，就算見到場中只剩一兩個敵人也不要太大意，不然有可能跑出去「收頭」時結果就被後來的敵人增援包圍。