《伊蘇IX》實機展示影片公開　不同異能動作展開探索冒險！

日本 Falcom 預定於 2019 年秋天在 PS4 主機上推出的人氣動作 RPG《伊蘇》系列最新作《伊蘇IX：Monstrum Nox》（イースIX モンストルム・ノクス），隨著本作於 3 月 24 日在日本舉辦的實體活動「電擊 Game Fes. 2019」中正式展出，在網路上也特地釋出了本作的最新實機展示影片讓玩家們搶先確認！

在這款系列最新作九代中，將會以主角紅髮亞特魯身為冒險家的名聲大揚的七代一年後作為時間背景（亞特魯 24 歲），玩家們將在一個有著高低差立體感的城鎮舞台上，與各式各樣的怪人展開焦急冒險；同時在這次遊戲裡，也因應怪人角色的登場，加入了許多跳躍飛行等垂直方向的動作演出，玩家們可以驅使這些獨特動作在城鎮舞台上進行移動探索，或是活用遊戲中各種機關陷阱解除動作來幫助自己完成冒險。

同時在這次遊戲裡，由於遊戲有將近五成的內容都是城鎮地圖，因此將之前系列粉絲們所熟悉的野宿要素拔除，玩家們將在這座堪稱是系列史上最大，同時擁有貧民區、發展中的都會區，以及掌握遊戲關鍵的監獄等各種區域的巨大城鎮裡，盡情獨特的冒險探索；官方也特地針對城鎮部分加入了「公會營運」的謀生要素，讓玩家們可以藉此來經營自己專屬的公會，也讓遊戲趣味性更加提升許多！

而在本作戰鬥方面，將會與之前系列作相同採用隊伍制的戰鬥冒險，玩家們可以從眾多有著各自不同能力的怪人們當中選擇自己喜歡的角色作為夥伴一起戰鬥，並活用怪人們各自不同的能力來進行關卡工略戰鬥。另外由於加入隊伍的怪人們所擁有的異能動作將會是隊伍共享，因此玩家們在進行關卡冒險的時候不用特地切換操作角色，而是可以輕鬆享受關卡探索的冒險樂趣！

另外在遊戲中，也依然繼承之前傳統，特地針對系列初學者或不擅長動作遊戲的玩家們加入了許多可以輕鬆遊玩的簡單動作要素，讓玩家們可以更加容易享受遊戲趣味性，喜歡《伊蘇》系列的粉絲們到時務必要來嘗試看看！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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