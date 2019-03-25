人氣橫向卷軸類動作 RPG　《AfterLost～消滅都市》事前登錄啟動

日本 WFS 宣布，預定於 2019 年在手機平台上推出人氣手機遊戲《消滅都市》系列最新作《AfterLost～消滅都市》，並自即日起正式在韓國／日本／台灣／香港／澳門展開遊戲事前登錄讓玩家們申請預約。

（Gamebase）

《AfterLost～消滅都市》為官方自旗下人氣橫向卷軸類型動作 RPG《消滅都市》所衍生出的系列最新作，也是一款以官方之前推出營運的《消滅都市0.》為基礎，讓玩家們可以更加輕鬆享受遊戲故事與戰鬥而重新開發的重製版。遊戲類型將會是一款戲劇性 RPG 遊戲，玩家們將可以透過簡單的操作來享受富戰略性的深奧戰鬥樂趣，並在現代日本舞台上，與主角們一起展開一場全新的戰鬥與冒險旅程！

而在本作故事背景方面，將會從三年前，一座都市遭到消滅做為開端；獨來獨往的送貨員拓也，與該座消滅都市的唯一倖存者小雪，因為小雪父親的訊息委託而一同前往消滅都市，沿途不但將會有令人難以想像的障礙阻擋著兩人前進，而且還有對小雪而言來以置信的衝擊性現實等待著小雪——

戲劇故事模式

戰鬥模式

而在本作自即日起正式展開的預約註冊方面官方將會視預約玩家人數，贈送不同數量的單次轉蛋券讓玩家們領取；一旦預約突破十萬人，不但將會送出 10 張單次轉蛋券，還將會加贈一張★5 確定轉蛋券讓玩家們領取，想要在一開始就入手強力魂體的玩家們，不妨現在就趕快上官網來進行申請預約吧！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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