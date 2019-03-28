Xbox名作《Castle Crashers Remastered》日本移植版夏天推出

美國 The Behemoth 所開發，2015 年在海外 Xbox 等平台推出的人氣橫向卷軸類型動作遊戲《Castle Crashers Remastered》，宣佈也將於 2019 年夏天在日本 PS4／Nintendo Switch 等平台推出與玩家們見面！

《Castle Crashers Remastered》為一款將 2011 年推出，全球累計銷售超過 2,000 萬套以上的美漫風人氣橫向卷軸類型動作遊戲《Castle Crashers》重新製作，在解析度上大幅強化（重製版解析度為之前原始版的 5 倍強），並對應 60fps 高解析畫面，還把當初《Castle Crashers》版的所有 DLC 追加下載內容角色／武器／動物寶珠等全部收錄，並追加新的小遊戲後重新推出的重製加強版。

至於在這次的 PS4／Switch 移植版方面，除了針對各平台進行各自的最佳化之外，其中 PS4 版 DualShock 4 搖桿的光條 Bar 還會配合玩家們所使用的騎士主題顏色發光，至於 Switch 版則是支援 Joy-Con 搖桿的分享遊玩與 HD 震動功能，有興趣的玩家們到時不妨也來嘗試看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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