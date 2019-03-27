《PUBG MOBILE》中文正名《絕地求生M》4月登台！

撰文：gamebase
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《PUBG MOBILE》 宣布，與世界知名音樂人 Alan Walker 跨界合作，並宣佈 2019 年 《PUBG MOBILE》 俱樂部公開賽 （PMCO） 系列活動。該遊戲還與索尼音樂娛樂（SONY Music）和電音廠牌 Liquid State 合作，由 Alan Walker 製作新單曲《ON MY WAY》，該單曲由 Alan Walker 於 3 月 21 日在 《PUBG MOBILE》 與 YouTube 播出上首次演出，並在 《PUBG MOBILE》 中作為主題曲。
另外《PUBG MOBILE》也宣布即將進入台灣，而遊戲中文名稱正式取名《PUBG MOBILE：絕地求生M》，並預計 4 月上線。
Alan Walker 在 2019 年 3 月 21 日中現身 《PUBG MOBILE》 1ST YEAR ANNIVERSARY PARTY！其中也首次表演新歌《ON MY WAY》，並和其他三位國外人氣 YouTuber 一起四排遊玩－《PUBG MOBILE》 與惡靈古堡2重製版合作推出的《殭屍：破曉生還 模式》。
配合此活動 《PUBG MOBILE》 玩家還可以在遊戲內擁有以 Alan Walker 為主題的裝備，例如他的標誌性面具以及頭套。此外，玩家可以在 《PUBG MOBILE》 遊戲大廳或在遊戲中駕駛汽車時聽到《ON MY WAY》這首歌曲。
【本文獲「gamebase」授權轉載。】
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