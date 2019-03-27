《PUBG MOBILE》中文正名《絕地求生M》4月登台！

《PUBG MOBILE》 宣布，與世界知名音樂人 Alan Walker 跨界合作，並宣佈 2019 年 《PUBG MOBILE》 俱樂部公開賽 （PMCO） 系列活動。該遊戲還與索尼音樂娛樂（SONY Music）和電音廠牌 Liquid State 合作，由 Alan Walker 製作新單曲《ON MY WAY》，該單曲由 Alan Walker 於 3 月 21 日在 《PUBG MOBILE》 與 YouTube 播出上首次演出，並在 《PUBG MOBILE》 中作為主題曲。

另外《PUBG MOBILE》也宣布即將進入台灣，而遊戲中文名稱正式取名《PUBG MOBILE：絕地求生M》，並預計 4 月上線。